Libro: La Carta – Enrique Bunbury (Liburuak)

En la primavera de 2023, Enrique Bunbury anunciaba un servicio de comunicación directa con sus seguidores llamado ‘La Carta‘, que emulando a ese The Red Hand Files de Nick Cave (página de preguntas y respuestas que sirve al australiano para tener un contacto continuo con sus fans) acercaba al músico maño con su público, abordando todo tipo de temas e inquietudes. El servicio epistolar entre artistas y su fandom viene de lejos, pero en este caso concreto hay que agradecer que un músico tan encumbrado dedique el tiempo y la paciencia, para contestar a los miles de mails recibidos durante el tiempo en el que estuvo activo dicho servicio. Ahora esa carta, se convierte en libro de la mano de la editorial Liburuak, más de 350 páginas que agrupan la experiencia al completo.

Desconocemos si esta idea nació ya como libro o si dado el cariz que fue desarrollando terminó plasmándose así, el caso es que este volumen esa una muy interesante aproximación a un músico capaz de mostrar su ladro creativo, pero también el más frágil. De ahondar en temas sobre los que se ha especulado en infinitas ocasiones, como el fin de Héroes del Silencio o de detallar el duro trance que hace un par de años le obligó a cancelar su gira y a dejar los escenarios de manera indefinida, -algo afortunadamente interrumpido hace unos meses-. La Carta se abre justo así, explicando este problema y cronológicamente, desde el 26 de febrero de 2023 que se pone en marcha, hasta el 3 de diciembre de 2023 que se da por finalizada, repasando semanalmente, todas las dudas que fueron llegando al mail habilitado para tal fin.

Bunbury se muestra cercano y generoso, agradecido por el cariño recibido y muy locuaz. No desvelaremos detalles muy concretos para no estropear la experiencia de descubrir y sorprenderse con sus muchas respuestas. Diremos que en ellas habla prácticamente de todo; de muchos compañeros que le han acompañado (o con los que ha colaborado) en cerca de cuatro décadas de carrera, de las motivaciones, influencias y procesos para grabar la mayoría de sus discos. No es esquivo a las críticas o a ciertas preguntas que muchos hubieran omitido; habla mucho de música y aborda sin tapujos temas como la fama, pero también la privacidad. Asoman pasado y presente, aunque se niega a proyectarse en el futuro. Algunas cuestiones, lógicamente, se sustentan en ciertas obviedades, pero hay bastantes con la enjundia suficiente para sacar rédito al cantante. Hay incluso un momento, a mitad de la experiencia, en el que se pregunta el sentido de esta correspondencia, para terminar concluyendo que le preocupaba el distanciamiento con sus seguidores una vez que había tenido que abandonar las giras. Una manera de mantener el contacto a la vieja usanza, huyendo del ruido que provocan las redes sociales.

Al final La Carta funciona como un extraño libro de entrevistas que alejado de la estructura meramente periodística, recuerda a los consultorios de ciertas publicaciones del pasado, lo que le da cierto encanto. Un entretenido experimento.

