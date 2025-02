Entrevistamos a The Pains Of Being Pure At Heart, que nos visitan

The Pains Of Being Pure At Heart han vuelto a juntarse para celebrar el 15 aniversario de su debut, el homónimo. Recordemos que la banda norteamericana liderada por Kip Berman se separaba de manera amistosa en 2019, pero es momento de regresar y volver con una amplia gira que tendrá lugar en nada menos que diez salas de nuestro país y con cuatro de sus miembros originales.

Como legado dejaron cuatro estupendos discos como el mencionado The Pains of Being Pure at Heart (2009), Belong (2011), Days of Abandon (2014) y The Echo of Pleasure (2017) y un buen número de canciones memorables como «Young Adult Friction”, «Heart in Your Heartbreak”, «Simple and Sure”, «Everything with You”, «Belong” o «The Body”, que volverán a sonar en sus conciertos.

Coincidiendo con esta vuelta acaban de publicar un recopilatorio titulado Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010, que incluye una selección de caras B y temas menos conocidos de su trayectoria.

Aprovechamos su visita para entrevistar a Kip Berman, hablar de este regreso y del futuro de la banda. Aparte, conociendo su gusto por el pop hecho en Asia, invitamos a nuestro compañero Josemi, responsable del podcast Desde Asia con Amor y Pop, para hablar de esta escena.

Han pasado quince años desde el lanzamiento de vuestro álbum debut. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de ese disco con el tiempo? ¿Sigue teniendo el mismo significado para ti?

Recuerdo que justo antes de lanzarlo, tuvimos un momento de pánico colectivo y pensamos que no era lo suficientemente bueno. Queríamos descartarlo y, en su lugar, comenzar a trabajar en el próximo álbum, ya que habíamos escrito muchas de las canciones que terminaron en Belong. Pero… ¡me alegro de no haber hecho eso! (risas).

¿Qué os motivó a reuniros para estos conciertos de aniversario?

Bueno, probablemente porque España es la mejor, ¿verdad? Cuando comenzamos, tocábamos pequeños conciertos y fiestas para nuestros amigos en Nueva York. Y luego, cuando llegamos a Primavera Sound en 2009, había más personas de las que jamás habíamos visto, cantando nuestras canciones, y fue increíble sentir nuestra música conectando de esa manera con la gente. Así que cuando me preguntaron si queríamos volver, simplemente sentí un «sí» muy fuerte. Luego pregunté a Peggy, Kurt, Alex y Christoph, y, afortunadamente, ellos también estaban interesados.

La industria musical ha cambiado mucho en la última década, con el auge de las plataformas de streaming y la proliferación de las redes sociales. ¿Crees que esto ha afectado la forma en que te conectas con los fans?

Ha pasado un tiempo desde la última vez que tocamos, así que supongo que lo descubriremos, ¿no? Pero siempre vendo nuestro merchandising después de los conciertos, así que si alguien quiere saludar, estaré ahí, simplemente pasando el rato en la mesa de merchandising.

En cuanto a cómo funcionan las redes sociales, generalmente solo publico en Instagram que tenemos algunos conciertos, y luego muchas personas comentan: «¡Vengan a Indonesia!» (Por supuesto, nos encantaría hacerlo).

En la actual escena independiente, ¿cómo crees que sería recibido un álbum éste en comparación con su recepción en 2009?

Las cosas que sucedieron en 2009 fueron una locura. Solo queríamos hacer un disco que sonara un poco como las bandas que amábamos: The Aislers Set, The Pastels, Velocity Girl, Rocketship, My Favorite, Black Tambourine y bandas así. Y, de repente, ABC News apareció en nuestro espacio de ensayo para entrevistarnos, Pitchfork nos filmó tocando en el baño de un amigo, y tocamos en unos 14 showcases y fiestas en SXSW, corriendo de un show a otro como si estuviéramos en A Hard Day’s Night.

No estoy seguro de si seríamos populares si empezáramos ahora. Myspace era un lugar donde las canciones existían en su propio mundo, incluso si las bandas estaban conectadas socialmente. Pero con las playlists de streaming, tus canciones están junto a otras y deben encajar con una estética compartida. Quizá una playlist con Crystal Stilts, Vivian Girls, The Drums y nosotros habría funcionado.

Aunque no podemos saberlo, hay nuevas bandas geniales como Lightheaded, Crushed Trinket, Mt. Misery, Jeannines, Tony Molina, Wishy y muchas más que creo que le gustarán a quienes disfrutaron nuestra música.

La reunión incluye a la formación original. ¿Cómo ha sido el proceso de reunir a los miembros originales después de tantos años? ¿Se ha revivido la dinámica de la banda tal como era entonces, o ha habido cambios?

Lo pasé muy bien el año pasado con Kurt, Peggy y Christoph en los conciertos de reunión de Depreciation Guild (la otra banda de Kurt y Christoph). No fue solo el show, sino también la fiesta la noche siguiente, y fue como: «Oh, espera, estas personas siguen siendo mis mejores amigos». A veces, cuando no ves a alguien durante un tiempo, olvidas cuánto te importa. Fue genial estar en la misma habitación, haciendo bromas tontas de nuevo.

Durante los primeros años de la banda, se os asoció con el revival del indiepop y el shoegaze. ¿Crees que estas etiquetas todavía describen vuestro sonido?

Las bandas que nos inspiraron eran muy “indiepop” y venían de un mundo muy específico de bandas outsider o underdog, como The Pastels, Rocketship, My Favorite, Black Tambourine, entre otras. Me sorprendía cuando nos preguntaban sobre shoegaze porque realmente no conocía mucho de esas bandas.

Creo que My Bloody Valentien es genial, pero lo que más nos inspiró de ellos fue el EP Sunny Sundae Smile y esas cosas que la mayoría de la gente no asocia con ellos (y que creo que Kevin incluso podría rechazar). ¿Lilys son shoegaze? Si lo son, también me gustan.

Desde que nos separamos, descubrí una banda francesa antigua llamada The KG, que tiene una canción llamada «Love Me Forever«. Creo que nos habría volado la cabeza cuando empezábamos, y aún lo hace ahora.

¿Hay algún álbum o canción posterior al debut que, en tu opinión, merecía más reconocimiento del que tuvo?

No, estoy agradecido de que haya personas que escucharon nuestra música y vinieron a nuestros conciertos. Cada uno de nuestros discos fue bastante diferente del anterior. Belong era lo opuesto al primer álbum, y Days of Abandon lo opuesto a Belong.

No sé qué decir sobre The Echo of Pleasure, ya que era solo yo enfrentando muchos cambios en mi vida. Pero la canción «So True» captura un momento especial: conocí a personas en la primera línea de movimientos radicales, literalmente arriesgando todo por lo que creían. Mientras tanto, yo me estaba adaptando a una vida más estable, con una familia, siendo padre. Ese álbum reflejó esa transición y la ansiedad de dejar atrás la vida que conocía.

Desde la pausa de la banda, has estado involucrado en otros proyectos musicales como The Natvral. ¿Cómo ha influido esa experiencia en tu perspectiva sobre la música y tu enfoque con The Pains of Being Pure at Heart?

Cuando comencé con The Natvral, sentí que debía dejar claro que era algo independiente de PAINS. Pero ahora lo veo de otra manera: puedo tocar las canciones de PAINS que todavía amo sin sentir la presión de escribir nuevas canciones para la banda, lo cual podría parecer falso. Con The Natvral tengo un espacio para mi composición, pero eso no significa que no pueda disfrutar de tiempo con mis amigos y conectar con quienes todavía aman las canciones de PAINS, como yo.

La reunión se centra en el aniversario del álbum debut, pero ¿hay planes de lanzar nueva música o grabar algo nuevo con la formación original?

No creo que pueda escribir nuevas canciones de PAINS porque las experiencias que dieron forma a nuestra música pertenecen a un lugar, tiempo y sentimiento específicos. Sería como escribir «en el estilo de…» o algo similar.

Josemi: Recientemente mencionaste bandas como Pastel Badge, Drizzly y The Bunbury en la escena de Indonesia, donde son muy queridos. En nuestro podcast Desde Asia con Amor y Pop, presentamos la escena indiepop, dreampop y shoegaze de Asia. ¿Qué opinas sobre estas escenas y su falta de reconocimiento?

Acabo de escuchar a Megumi Arcorda gracias a tu recomendación, ¡y son épicos! La canción «If They Come» es muy buena. Soy un gran fan de lo que ocurre en Indonesia y recuerdo haber conocido a gente increíble cuando tocamos en Filipinas. Today x Future me recordó a nuestro club/tienda de discos favorito en NYC, Cakeshop, ya desaparecido.

Lo especial de la escena en Indonesia o Filipinas es que no hay grandes posibilidades comerciales internacionales, así que las bandas parecen hacer música por amor, para sus amigos. Hay bandas que logran reconocimiento (como White Shoes and the Couples Company, que son geniales), pero me refiero más a los grupos DIY indiepop, menos “profesionales”.

Es genial que dediques tiempo a dar a conocer a estos artistas porque muchos son realmente buenos y únicos.

Josemi ¿Cómo te hace sentir saber que, en algún lugar de esos países, fuiste la razón por la que muchas personas decidieron tomar una guitarra?

No quiero ponerme emo, pero me emociona un poco. He tenido una vida con altibajos, y si es cierto que alguien decidió tocar música por nuestra banda, me alegra ser parte de la gran historia de la música. Las bandas que me inspiraron hicieron lo mismo conmigo. Ser un pequeño hilo en este gran tapiz de la música humana es un sentimiento increíble.

Muchas gracias por tu tiempo

¡Gracias a vosotros! Creo que es genial que tengáis un podcast para conectar a los fans españoles con las bandas indiepop de Asia.

