Godspeed You! Black Emperor nos visitan en marzo

Godspeed You! Black Emperor acaban de publicar el disco No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead. Un álbum cuyo título hace referencia a la cifra de palestinos en Gaza fallecidos por ataques israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de febrero de 2024.

Así lo contaban: “La pura verdad: la dejamos llevar por ella, discutiendo. Cada día un nuevo crimen de guerra, cada día una flor florece. Nos sentamos juntos y lo escribimos en una habitación, y luego nos sentamos en una habitación diferente, grabando. Sin título: ¿qué gestos tienen sentido mientras caen cuerpos diminutos? ¿Qué contexto? ¿Qué melodía rota? Y luego un recuento y una fecha para marcar un punto en la línea, el proceso negativo, la pila creciente. El sol se pone sobre lechos de ceniza mientras nos sentamos juntos, discutiendo. El viejo orden mundial apenas fingió importarle. Este nuevo siglo será aún más cruel. La guerra se acerca. No te rindas. Elige un bando. Aguanta”.

El próximo mes de marzo estarán en nuestro país presentándolo. La banda canadiense pasarán por Madrid (3 de marzo), Bilbao (4 de marzo) y Barcelona (5 de marzo) gracias a la promotora Aloud Music.

Godspeed You! Black Emperor comenzaron a surgir en torno a 1994 en las cabezas pensantes de Efrim Menuck, Mike Moya y Mauro Pezzente. Sin embargo, fue entre 1997 y 2002 cuando sus primeros cuatro discos llegaron para redefinirnos las ideas. Porque le dieron otro sentido a lo que podríamos entender como música de protesta, con las composiciones instrumentales de su chamber rock, llenas de sentimientos, que podrían perfectamente ser la banda sonora de la alienación y la resistencia al último capitalismo. De hecho, F#A#? (1997) y Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven (2000) pronto se convirtieron en clásicos de la época y del género.

Toma nota de la gira de Godspeed You! Black Emperor

3 marzo – MADRID (La Riviera) – Entradas

4 marzo – BILBAO (Kafe Antzokia) – Entradas

5 marzo – BARCELONA (Apolo) – Entradas

Escucha ‘No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead’ de Godspeed You! Black Emperor