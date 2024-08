Godspeed You! Black Emperor anuncian nuevo álbum para octubre

Godspeed You! Black Emperor lanzará un nuevo álbum titulado No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead el 4 de octubre a través de Constellation Records. El título del LP hace referencia a la cifra de palestinos en Gaza fallecidos por ataques israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de febrero de 2024.

Como cuentan: “La pura verdad: la dejamos llevar por ella, discutiendo. Cada día un nuevo crimen de guerra, cada día una flor florece. Nos sentamos juntos y lo escribimos en una habitación, y luego nos sentamos en una habitación diferente, grabando. Sin título: ¿qué gestos tienen sentido mientras caen cuerpos diminutos? ¿Qué contexto? ¿Qué melodía rota? Y luego un recuento y una fecha para marcar un punto en la línea, el proceso negativo, la pila creciente. El sol se pone sobre lechos de ceniza mientras nos sentamos juntos, discutiendo. El viejo orden mundial apenas fingió importarle. Este nuevo siglo será aún más cruel. La guerra se acerca. No te rindas. Elige un bando. Aguanta”.

La banda canadiense ha adelantado el álbum con un sencillo instrumental de siete minutos titulado “Grey Rubble – Green Shoots” que es la última pista del disco.

Escucha ‘Grey Rubble – Green Shoots’ de Godspeed You! Black Emperor