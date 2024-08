Hinds comparten la vaporosa ‘The Bed, The Room, The Rain and You’

Hinds lanzan el último adelanto del que será su nuevo disco, Viva Hinds, que como te venimos contando, será editado el próximo 6 de septiembre. Un disco que ha contado con la producción artística de Pete Robertson (The Vaccines, beabadoobee) y mezclado por Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg), que incluye una colaboración con Grian Chatten de Fontaines D.C., además de la ya conocida colaboración con Beck en «Boom Boom Back».

Tras «Coffee», «Boom Boom Back», «En Forma» y «Superstar», llega «The Bed, The Room, The Rain and You», que juega con texturas que nos pueden llevar desde el dreampop más envenenado o el shoegaze más vaporoso, pero sin perder de vista las melodías redondas, casi mántricas, que el dúo madrileño tan bien maneja.

«Esta canción representa la búsqueda constante del amor, como un lugar tranquilo y apacible, un templo. Es una canción de amor que no tiene nada que ver con estar realmente con la otra persona, ni siquiera con ser correspondido. Trata del consuelo que sientes cuando piensas en ellos, cuando los imaginas sonriendo después de un chiste gracioso o escuchando una canción que les gustaría» comentan Hinds de otra de las piezas que darán continuidad a The Prettiest Curse (Lucky Number, 2020).

Escucha ‘The Bed, The Room, The Rain and You’ de Hinds