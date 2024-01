Jamie xx estrena single, ‘It’s So Good’

Hace pocos días te contábamos que el regreso de the xx podría estar más cerca de lo que parece. Han pasado nada menos que siete años desde que el grupo londinense editara I See You (2017) y según ha comentado Romy, ya están preparando temas juntos.

Jamie xx que el 2022 lanzó varios sencillos o colaboró junto a sus compañeros, tanto en el primer disco de Oliver Sim Hideous Bastard (Young / Popstock!) o el reciente y exitoso debut de Romy, Mid Air; estrena ahora nueva canción, «It’s So Good» banda sonora de la última campaña de Chanel Coco Crush.

Escucha ‘It’s So Good’ de Jamie xx

Foto Jamie xx: Laura Coulson