Se reedita el ‘Riding with the king’ de Eric Clapton y BB King

Eric Clapton y BB King tocaron por primera vez juntos en 1967. Treinta años más tarde, en 1999, los dos guitarristas unieron fuerzas para crear una colección de nuevas grabaciones de estudio de clásicos del blues y de canciones contemporáneas. El disco “Riding with the King” se publicó en junio del año 2000, vendió dos millones de copias solo en Estados Unidos y consiguió un premio Grammy como Mejor Álbum de Blues Tradicional.

Para celebrar el 20 aniversario de este clásico, el 26 de junio se publicará una nueva edición que contiene dos canciones inéditas; el estándar de blues “Rollin’ and Tumblin” y “Let Me Love You”, compuesta por BB King. Los dos temas se grabaron en las sesiones originales y han sido mezclados especialmente para este proyecto por Simon Climie, que produjo el disco original junto con Clapton. El resto de canciones han sido remasterizadas de las cintas originales por Bob Ludwig.

El disco estará disponible en CD sencillo y en dos ediciones de vinilo doble de 180 gramos; una estándar y la otra de color azul para tiendas independientes. Los LPs han sido remasterizados por Chris Bellman en Bernie Grundman Mastering.

La edición original de “Riding with the King” incluía cuatro canciones de BB King y una selección de versiones de músicos como Isaac Hayes?& David Porter?(“Hold On I’m Coming”), Johnny Mercer?& Harold Arlen?(“Come Rain Or Come Shine”) o William?Broonzy?& Charles Seger?(“Key To The Highway”). John Hiatt escribió la canción que dio título al álbum.

Clapton y King contaron para la grabación del disco con un equipo de músicos de lujo ; Andy Fairweather Low, Steve Gadd, Nathan East, Joe Sample, Doyle Bramhall II, Susannah y Wendy Melvoin, y Jim Keltner.?El prestigioso productor?Arif Martin contribuyó con arreglos de cuerda y orquestales en dos canciones.

Riding With The King?tracklist:

1. Riding with the King

2. Ten Long Years

3. Key To The Highway

4. Marry You

5. Three O’Clock Blues

6. Help The Poor

7. I Wanna Be

8. Worried Life Blues

9. Days of Old

10. When My Heart Beats Like A Hammer

11. Told On I’m Coming

12. Come Rain Or Come Shine

20th?Anniversary Bonus Tracks:

13. Rollin’ and Tumblin’

14. Let Me Love You