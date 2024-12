Javier Macipe (La Estrella Azul) dirige lo nuevo de Depedro

Depedro publicaba hace unos meses su álbum Un Lugar Perfecto, un viaje musical que recorre el Mediterráneo, África y Latinoamérica, y que ha sido también un viaje emocional y de kilómetros, reflejando la conexión entre lo que sentimos y lo que nos hace humanos.

Jairo Zavala hizo una pequeña presentación del álbum a principios del mes de junio después de pasar por el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) gracias al programa AIEnRUTa Artistas (experiencia que documentamos en Muzikalia) donde impartió clases y formó una banda con un grupo de estudiantes, con quienes preparó un repertorio que presentaron en un concierto en Liverpool y posteriormente llegó a Madrid Sevilla, Badajoz y Toledo.

Ahora toca volver a la carretera y llega un nuevo videoclip de su tema «La Gloria», para el que el músico madrileño ha contado con el director de la estupenda La Estrella Azul, Javier Macipe.

Como cuenta: «Hacía mucho tiempo que una película no me removía por dentro tanto como la estrella azul, no solo por su historia, interpretaciones y ejecución técnica, sino por como estaba contado lo que en ella ocurre. Javier Macipe es el culpable. Me invitó a un pase privado con la intención de grabarnos a mí y a otros compañeros contando lo que nos parecía con fines promocionales. Simplemente después de verla le dije que no hacia falta que grabara nada de lo que yo pudiera opinar ya que la fuerza de esta película iba a conquistar muchos corazones, no me equivoqué. El caso es que Macipe se ofreció a grabarme un video, así que en cuanto oí que se iba a Santiago del Estero a estrenar su película, agarre mi guitarra y me fui con él a grabar el videoclip de La gloria. Esta canción esta vestida con aires de ritmos que beben de lo que pasa cerca de la cordillera Americana así que es como si un pariente cercano viniera de viaje a Santiago» – nos explica Jairo.

Hoy presentamos el videoclip de ‘La Gloria’ uno de los temas fundamentales de ‘Un lugar perfecto’, el nuevo disco de DEPEDRO, que lanzó en abril de este año. Y este es el precioso resultado de este encuentro entre dos tipos verdaderos.

