Kappa Futurfestival sigue incorporando artistas

Kappa Futurfestival, festival referente de la escena electrónica y las artes digitales en Europa, continúa dando forma al line up de la 12º edición del festival en la capital piamontesa que desde el viernes 4 al domingo 6 de julio de 2025 en el recinto post-industrial de Parco Dora de la ciudad, tras batir todos los récords en su sus pasadas ediciones, llegando a casi 200 nacionalidades diferentes entre los asistentes.

Ahora se unen treinta nombres que van formando un line up al que se sumarán nuevas actuaciones, presentando ya un 60% del cartel completo del festival. Algunos de estos nombres debutarán en el festival italiano, pasando por primera vez por los escenarios de Kappa Futufestival como Elli Acula, Fatima Koanda, Gene On Earth, Inner Lakes, Mau P, Meduza o Gigola, algunos de ellos en formato live como Octave One o The Exaltics. Dentro de los shows en formato live destaca en este avance Christopher Coe con su propuesta en directo o también Voices from the Lake.

De nuevo el formato B2B es protagonista en Kappa FuturFestival, con nuevos nombres para el festival como Adrian Mills B2B Biia, Basswell B2B Only Numbers, Eris Drew B2B Octo Octa, Marie Montexier B2B Simone De Kunovich, O.Bee B2B Tomas Station o Franky Wah B2B Mita Gami, además de nombres internacionales como Gene On Earth B2B Dyed Soundorom, el set combinado de la española Bárbara Lago, que repite tras su paso en la edición pasada, esta vez mano a mano con Daniella da Silva o el esperado set conjunto de Seth Troxler, veterano en el festival que además de actuar en solitario lo hará en formato B2B con Dj Dennis.

Nombres imprescindibles del panorama internacional pasarán este verano por Parco Dora como uno de los nombres que más han ascendido este año, CCL con su sello propio explorando el sonido psicodélico en clave techno, el alemán Boris Brejcha, estandarte del high-tech mínimal, o actuaciones exclusivas que solo sucederán en Kappa FuturFestival como el extended set del productor Solomun con un claim como «Nobody is Not Loved». Una de las artistas más aclamadas en su paso por el festival es Peggy Gou, que regresa este año como un reclamo, continuando el éxito sucesivo de sus tres visitas en las ediciones del festival en 2019, 2022 y 2023.Espacio también para la nueva concepción del sonido house de Anotr o el eclecticismo de Diplo, que repite en el festival. No faltan productores italianos de primer nivel como Joseph Capriatti o Enrico Sangiuliano o la contundencia teutona de Chris Liebing. Se añaden también al line up nombres como Drums and Chants, Gandalf, Lena Willikens, Lil Louis, Nicola Gavino, Olympe o la turinesa Sizing.

