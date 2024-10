Kris Kristofferson fallece a los 88 años

Kris Kristofferson, cantante de country y actor, ha fallecido a los 88 años. Se va una de las figuras más influyentes en la música country que deja canciones como «Me and Bobby McGee» y «Help Me Make It Through the Night», que se convirtieron en himnos de su generación, interpretadas tanto por él como por otros artistas.

Su estilo lírico, a menudo introspectivo, ayudó a redefinir el género, llevándolo más allá de los temas tradicionales del country hacia un terreno más poético y personal. Además de su éxito como compositor, fue también un intérprete notable, lo que le valió tres premios Grammy. En 1985, se unió a Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson para formar el supergrupo The Highwaymen, con quienes exploró nuevas fronteras dentro del género. Su enfoque, que combinaba una profunda sensibilidad lírica con un estilo crudo y auténtico, lo convirtió en una figura clave del llamado movimiento outlaw country, que tanto ha influido a futuras generaciones.

Kris Kristofferson estudió escritura en Pomona College y en la Universidad de Oxford como becario Rhodes. Aunque sirvió en el ejército, abandonó su carrera militar tras visitar Nashville en 1965 para dedicarse completamente a la música. En 1971 debutó como actor, ganando un Globo de Oro por su papel en A Star Is Born junto a Barbra Streisand. Su carrera cinematográfica incluyó películas como Pat Garrett and Billy the Kid (1974) de Sam Peckinpah donde también participaba Bob Dylan, Lone Star o La Puerta del Cielo.

Descanse en paz.