La extensa gira europea de Maruja se acerca a nuestro país

Los amantes del post-rock más inquieto y del post-hardcore con tintes jazzísticos han encontrado en los británicos Maruja una banda absolutamente referencial. Las antenas se pusieron en alerta el pasado año con la publicación de su EP Knocknarea , excelente conjunto de composiciones que encuentran este 2024 su lógica continuidad con el no menos bueno EP Connla’s Well y con esa locura experimental de grabación en teléfono móvil compilando ensayos que es The Vault. Este otoño emprenden una gira que promete ser fascinante y que, afortunadamente, pasará dos veces por España.

Las fechas a retener son las siguientes:

10 de octubre, Madrid, Sala B. Entradas aquí.

11 de octubre, Barcelona, Sala Wolf, Entradas aquí