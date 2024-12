La Paloma (La Riviera) Madrid 21/12/24

Casi dos años despues de la publicación de su primer álbum Todavía no (2023), La Paloma pusieron punto y final a tantos meses de gira con una fecha muy especial en una de las salas más emblemáticas de su ciudad de origen: La Riviera de Madrid. Una gira que —además de pasar por decenas de ciudades— ha acompañado a la evolución natural del grupo durante todo este tiempo, habiendo sonado su debut desde en el Teatro Barceló hasta en el WiZink Center, pasando por su concierto del año pasado en la Sala But. El trío consiguió ponerle el broche de oro a su etapa más importante hasta la fecha con un impecable sold out.

Abriendo la noche contaron con la actuación de un artista desconocido por muchos. Y es que podríamos decir que todo ha sido un elaborado juego de palabras, pues fue Palomo Palomo quien abrió la noche. Como él mismo aclaró, «la noche va de pájaros», justo antes de cantar un tema titulado “Han matado al Albatros”.

Palomo Palomo es el proyecto de Dani, un multifacético artista alicantino afincado en Murcia, que lleva activo desde el año 2020. Agradecido constantemente hacia Madrid y La Paloma, trajo un estilo musical peculiar, que a más de uno recordó al madrileño Corte!. Una mezcla de pop electrónico, guitarras y toques punk en las melodías y letras que animaron bastante a un público que cada vez iba aumentando — tanto en cantidad como en energía. En su paso por el gran escenario tocó canciones como “Papá y mamá”, lanzó alguna pullita a la Renfe e invitó a la cantante Natita Cruz para que se subiera al escenario a corear un tema. Sin duda, una forma bien divertida de arrancar la noche que teníamos por delante, que además generó un contraste muy bueno de estilos.

No tuvimos que esperar demasiado hasta que La Paloma se subieran por fin al escenario. Lo hicieron, como de costumbre, con “El adversario”, parte del álbum que estaban terminando de girar. Como con cualquier obra longeva, girar un disco durante casi dos años es todo un reto; y es que ellos han conseguido que su público quisiera revisitar una y otra vez la misma setlist, generando incluso cierta nostalgia.

Entre finales de 2023 y la primera mitad de 2024 sacaron “Vuelta a casa” —con claras influencias de Los Planetas— y “La edad que tengo” —que se ha convertido en un himno generacional para muchos—, dos singles de transición que resonaron por toda La Riviera. De hecho, como buen himno, “La edad que tengo” fue de los temas que más coreó la audiencia.

Sin embargo, algo que todos sabemos es que cuando salen nuevos temas, otros dejan de sonar en directo para siempre. No todos contábamos con ello esta noche, pero echamos de menos tres canciones de las cinco de su primer EP Una idea, pero es triste (2021), con el que se dieron a conocer. No obstante, no hay mal que por bien no venga; y es que ese sábado de Riviera el trío formado por Lucas, Nico y Juan (acompañados por Ade Martín/Shangai Baby al bajo) nos regalaron dos temas inéditos que pronto verán la luz. Uno de ellos lo habíamos podido escuchar ya en el Vibra Mahou Fest el pasado mes de noviembre.

En lo que no nos decepcionaron es que, como buen fin de gira, pudimos escuchar todas las canciones del álbum al que decían adiós. Desde “Tiré una piedra al aire” y “No es una broma” hasta “Caracola pálida” o “Cosquilleo”, pasando por “Polvo” o “Todo esto”, entre otras. Tras tocar “Algo ha cambiado”, la banda abandonaba el escenario. No durante mucho tiempo pues nadie del público se creyó que la noche fuese a terminar sin que sonaran sus temas más emblemáticos. Y es que para emblemático el primer cambio de vestuario en la historia de La Paloma — Nico, el guitarrista, aprovechó el bis para lucir la camiseta del equipo de fútbol de su barrio, Tetuán, que todos reconocimos pues es la que lleva en el videoclip de su tema más famoso: “Bravo Murillo”, que fue el primero en sonar como bis.

Finalmente, cerraron la noche con un pack que lleva siendo costumbre desde antes de que saliera el álbum: “Quejas célebres”, seguida de “Palos”. Y es que antes de que el público conociera el primer tema, siempre solían confundirlo con el segundo, y sobre la melodía de “Quejas célebres” el público solía cantar «quiero que me vuelvas a explicar lo que ha pasado», la única frase que compone “Palos” y que ha convertido a la canción en un emblema.

Evidente es que eso ya no ocurre, pues todos pudieron distinguir “Quejas célebres” de “Palos”. Aún así, ambas canciones se fusionaron en una con una transición implacable que nos permitió despedirnos de la noche por todo lo alto. Al marchar, el trío eligió “Por qué te vas” de Jeannette para decir adiós.

En definitiva, un concierto que duró una hora pero se hizo algo corto; sin que eso fuese un problema para corroborar que La Paloma son una de las bandas del panorama con mejor sonido. Y es que sus guitarras se han vuelto un emblema del indie nacional, acompañadas siempre por letras con manera de himnos que han cautivado especialmente a los jóvenes.