The Cure lanzan su concierto en Troxy con motivos solidarios

Ha pasado un mes desde que The Cure publicaran el esperado Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco de su carrera, y el primero en nada menos que 16 años y lo han convertido por derecho propio en uno de los acontecimientos más importantes de 2024.

El nuevo disco de los de Robert Smith se ha convertido en todo un acontecimiento alcanzando el nº1 en la lista de ventas oficiales del Reino Unido por primera vez desde 1992, cuando lo consiguieron por primera vez en su carrera con su disco Wish. Pero es que el éxito no se queda ahí, porque además de en su país lo han colocado como el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Siendo nº 2 en nuestro país y nº4 en EEUU, aunque el más vendido en vinilo en ambos.

Reaccionando a la noticia de su top 1 en su país comentaba: “Es increíblemente gratificante y reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de The Cure. A todos los que lo han comprado, escuchado, amado y creído en nosotros durante tantos años: ¡GRACIAS!”.

Uno de los acontecimientos de esta vuelta llegó junto al lanzamiento del álbum, el 1 de noviembre la sala Troxy de Londres acogió un concierto de lo más especial que fue retransmitido por Youtube en directo en todo el mundo para los fans que no pudieron acudir al mismo. Tal ha sido su acogida que The Cure han decidido editarlo igualmente en diversos formatos con fines solidarios a partir del próximo 13 de diciembre.

Estas son las canciones de Songs of a Live World

ALONE (Live Troxy London MMXXIV)

AND NOTHING IS FOREVER (Live Troxy London MMXXIV)

A FRAGILE THING (Live Troxy London MMXXIV)

WARSONG (Live Troxy London MMXXIV)

DRONE:NODRONE (Live Troxy London MMXXIV)

I CAN NEVER SAY GOODBYE (Live Troxy London MMXXIV)

ALL I EVER AM (Live Troxy London MMXXIV)

ENDSONG (Live Troxy London MMXXIV)

Será publicado en vinilo, CD y casete. La pre-venta está ya disponible en este enlace.

Además, llegarán nuevas versiones “especiales” que contienen el álbum original + el directo “Songs of a Live World” en doble vinilo, doble CD y doble casete y la edición para coleccionistas de Songs of a Lost World en “Doble Vinilo – Blood Red Moon Edition” incluyendo el álbum original y un segundo LP con “instrumentales”. Todos los beneficios de la venta de los nuevos lanzamientos irán destinados a la organización War Child.