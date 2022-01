Homenaje a 1991, el año que cambió la música en ‘Bienvenido a los 90’

Cerramos el 2021 con un homenaje a 1991, el año que cambió la música.

El rock regresó por la puerta grande y supuso que muchas personas entendieran la vida de otra forma, por eso TRECE artistas han reconstruido algunas de las canciones míticas que sonaron por aquel entonces por primera vez.

La música siempre nos salva, incluso en un año tan loco como el 2021.

¡GRACIAS por estar al otro lado!

Participan:

01. B90 Band – Drain You (Nevermind – Nirvana)

02. Maddening Flames – Shiny Happy People (Out of Time – R.E.M.)

03. Radio75 – Innuendo (Innuendo – Queen)

04. Rosy Finch – Endless, Nameless (Nevermind – Nirvana)

05. James Vieco – Times of Trouble (Temple of the Dog)

06. Musgö – Don´t Cry (Use Your Illusion – Guns N’ Roses)

07. Driive – Head On (Trompe le Monde – Pixies)

08. Battosai – Come In Alone (Loveless – My Bloody Valentine)

09. Saturna – Outshined (Badmotorfinger – Soundgarden)

10. Delobos – Losing My Religion (Out of Time – R.E.M.)

11. Yoko Factor – I Can’t Dance (We Can’t Dance – Genesis)

12. Vielba- Alice Said (Uncle Anesthesia – Screaming Trees)

13. Lost Satellite – Crush (Gish – Smashing Pumpkins)