Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Atzur, Lino Suricato, Oddliquor, Abel Ibáñez G., Pup Puppy, Alpha Circle y Las Fuerzas Básicas.

Atzur – A kiss on the lips

Atzur es un dúo hispano-austriaco de pop electrónico que se conoció por Tinder. Hace pocos días presentaron su segundo EP, Big Delirium. Un disco refrescante que recuerda a lo que hacen Chvrches o Florence + The Machine. Tras los sencillos previos «Fear of the Unknown» y «Do you feel the same?», el nuevo disco de Atzur llega acompañado del vídeo de «A kiss on the lips». Un tema pensado para ser bailado que nos presentan con un vídeo producido por Paul Majdzadeh-Ameli.

Lino Suricato – El amor

El pasado viernes 1 de julio salió publicado «El amor», el nuevo single de Lino Suricato. Una canción con un ritmo acelerado y aires canallas, cargada de buenas vibraciones, que supone el tercer adelanto de su nuevo disco, que será el tercero en su carrera y verá la luz a finales de este año. La producción ha estado a cargo de Juanito Makandé y el videoclip ha sido dirigido y producido por José Luis Hernando de Tripl3m.

Oddliquor – Ojalá hubiera sio + fácil

Oddliquor es un joven cantante y productor madrileño que en los últimos tiempos se está haciendo un hueco en la escena, tanto por su trabajo con artistas como Nathy Peluso, Natalia Lacunza o Marc Seguí, o con su carrera en solitario. Tras publicar su disco 4×4 a finales de 2021, con un gran recibimiento por parte de la crítica y el público, Oddliquor regresa con un nuevo sencillo, «Ojalá hubiera sio + fácil», que ha compuesto junto a Mayo y Tuiste con la participación en las guitarras de Luis y Benito, de Çantamarta.

Abel Ibáñez G. – Imaginando

Abel Ibáñez G. es un músico mexicano residente desde hace unos años en Australia del que te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. También lo tuvimos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente para presentarnos su canción «En algún lugar». En breve publicará su nuevo disco, Nuevas Canciones, del que antes nos adelanta este otro tema titulado «Imaginando», de delicioso sonido post-punk.

Pup Puppy – Horsa dreams

Pup Puppy es el alias tras el que se oculta Irene, una artista residente en Valencia colaboradora de Rebe, Adiós Adiós o los colectivos Culpa y Dominio. En breve se publicará su disco de debut, el EP Horsa Dreams, del que de momento nos ha adelantado algunos temas entre los que se encuentra el que le da título. Una canción que su autora define como «un himno a la guardiana de los sueños» y que suena como una nana despellejada.

Alpha Circle – Soarin’

Alpha Circle es un grupo hispano-inglés afincado en Madrid. El próximo 27 de octubre publicarán su primer álbum, del que nos han adelantado diversos temas en los últimos meses. El último de ellos vio la luz hace unas semanas y se titula «Soarin'». Una canción melódica y cristalina que busca representar un mensaje de agradecimiento para todas las personas que comparten nuestros logros y cuyo videolyric hemos incluido hoy en nuestra PlayList Emergente.

Las Fuerzas Básicas – El parquet tan lindo

Las Fuerzas Básicas es un grupo chileno que debutó en 2020 con el álbum Paisajes. Actualmente está formado por Felipe Rivera (guitarra y voz), Tomás Bustos (batería), Mario Mayer (bajo), Valentina Madariaga (sintetizador y voz) y Joaquín Cárcamo (guitarra). Está previsto que a lo largo de 2022 publiquen su segundo disco, del que nos han adelantado hasta ahora un par de canciones: «Fantasmas» y más recientemente «El parquet tan lindo». Con esta última canción cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente.