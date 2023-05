Christine and the Queens lanza ‘Tears can be so soft’, otro adelanto de su disco

Christine and the Queens presenta hoy su más reciente sencillo titulado «Tears can be so soft», el cual anticipa el lanzamiento de su próximo álbum, PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, programado para el 9 de junio y disponible a través de Virgin Music / Because.

En esta nueva canción, la artista nos guía a través de una exploración trascendental y mística de las propiedades curativas que residen en las lágrimas. «Tears can be so soft» nació del matrimonio de una muestra de Marvin Gaye que captó mi atención, este cautivador, elegante y casi equilibrado arreglo de cuerdas en su melancolía», dijo Chris en un comunicado, añadiendo que quería crear «este profundo sentido de un espacio casi hipnótico, similar al útero, donde la voz pudiera elevarse en su soledad, una interacción entre el sufrimiento que motiva las lágrimas y el suave efecto curativo que pueden tener».

Escucha ‘Tears can be so soft’ de Christine and the Queens