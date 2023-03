The Cult anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

The Cult publicaban el pasado año el interesante Under the Midnight Sun. Un trabajo introspectivo y casi místico, que como decíamos, nos hace reencontrarnos con los The Cult entre Dreamtime (1984) y Love (1985), pero con el poso de la madurez que da llevar cuarenta años en la carretera. Ahí siguen el tono solemne y chamánico de Ian Astbury y los espectáculos de la guitarra de Billy Duffy, heredero natural de Jimmy Page y Ritchie Blackmore, dando coherencia a estas ocho canciones que si bien no beben exactamente de esos álbumes, comparte ADN con ellos.

Como apoyo a su lanzamiento la banda conectará con los fans europeos con una gran gira de verano en 2023 actuando como cabezas de cartel en varios recintos y participando en algunos grandes festivales. En nuestro país ya estaban confirmados como parte de BBK Bilbao Music Legends Fest junto a artistas como The Waterboys y Canned Heat. Aprovechando su presencia también estarán en Madrid y Barcelona en la que será su primera visita desde 2019.

Toma nota de las fechas de The Cult en España

21 de junio – Madrid – La Riviera – entradas

22 de junio – Barcelona – Razzmatazz – entradas