The Smashing Pumpkins estrenan otra canción de su ópera rock

The Smashing Pumpkins anunciaban hace algunos días la ópera rock ATUM (ya puede reservarse aquí), que verá la luz en abril y será sucesor natural de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) y Machina/Machine of God (2000).

ATUM contará con 33 pistas -que se revelarán cronológicamente cada semana en el podcast de Corgan-.

Cada uno de los actos de once canciones saldrá cada once semanas en plataformas digitales de streaming coincidiendo con el podcast:

Acto 1 el 15 de noviembre de 2022

Acto 2 el 31 de enero de 2023

El Acto 3, junto con una edición especial que incluye las 33 canciones del álbum más 10 canciones inéditas adicionales, saldrá a la venta el 21 de abril de 2023.

El anuncio llegó con un podcast llamado Thirty-Three with William Patrick Corgan. Los dos primeros episodios ya están disponibles a través de su web donde los fans pueden escuchar dos temas inéditos, extraídos de ATUM. El invitado del primer episodio fue el pianista de David Bowie, Mike Garson. Pronto se revelarán más invitados.

Ya hemos escuchado «Beguiled» y hace pocas horas el grupo realizó un concierto en el Irving Plaza de Nueva York que incluyó un nuevo tema llamado «Empires». La pista está incluida en el segundo de los tres actos de ATUM, lo que significa que es de la misma colección de canciones que su último sencillo «Beguiled».

Escucha ‘Empires’ de The Smashing Pumpkins