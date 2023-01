Se acercan los conciertos de Warhaus en Madrid y Barcelona

Warhaus, proyecto de Maarten Devoldere de la banda belga Balthazar, sorprendió con sus primeros trabajos We Fucked a Flame into Being (2016) y Warhaus (2017). Su álbum recién lanzado Ha Ha Heartbreak surge de un período de composición y reflexión en la ciudad de Palermo.

Con solo una guitarra, un micrófono y un corazón recientemente roto, Devoldere creó canciones que envuelven el dolor personal en estribillos pegajosos y melodías atractivas. Este es el trabajo más personal y sincero de Warhaus hasta la fecha, navegando por las diferentes etapas del duelo y el dolor: desde la negación hasta la resignación.

El crooner alternativo sigue compaginando sus dos proyectos, pero nos visitará con Warhaus a principios del próximo mes de marzo. Toma nota:

6 DE MARZO 2023 – SALA NAZCA, MADRID

7 DE MARZO 2023 – LA NAU, BARCELONA

Entradas a la venta en livenation.es y ticketmaster.es.