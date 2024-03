Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lalo López – Víctima del deseo

Paul Weller – Soul wandering

Bat For Lashes – The dream of Delphi

Todo Bien Todo Mal – Grítame

PJ Harvey – Seem an I

Bala – Equivocarme

Monteperdido – Tu nombre

Cigarettes After Sex – Tejano Blue

Talleres Molina – Asuntos pendientes

Hinds – Coffee

Emilia, Pardo y Bazán – De rodillas

Sexenni i The Tyets – Grup de pop

Eels – Time

Manola – Me extraño

St. Vincent – Broken man

La Habitación Roja – Svalbard

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Lepanto – Tornado

El grupo almeriense Lepanto regresa, tras unos meses de descanso después de su última gira, con un nuevo sencillo titulado «Tornado». La canción habla de cómo a veces experimentamos un torbellino de sensaciones que puede llegar a destruir aquello que más queremos, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Lepanto publicarán en los próximos meses su nuevo álbum, Daruma.

Noise Box – Hoguera

Noise Box, el grupo formado por Jesús Cobarro, Bienve Campoy, Helios Sánchez, Pedro Marco y Cristian Roskothen, han publicado esta semana un nuevo sencillo. Se titula «Hoguera», y es una canción que hace destacar la faceta más ruidosa de la banda. El tema declara que no podemos tener miedo a ser nosotros mismos, y es también un rechazo total a la autocensura.

We Are Mono – Danzatron (baila o muere)

Los barceloneses We Are Mono siguen desvelando algunas de las canciones que formarán parte de su quinto álbum, Ganador (Ventilador Music, 2024). En esta ocasión le llega el turno a «Danzatron (baila o muere)», una canción que combina un espíritu dance con rockeros riffs de guitarra y pasajes psicodélicos. El próximo 5 de abril verá la luz el nuevo disco de We Are Mono, Ganador.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.