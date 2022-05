Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Niños Mutantes – Mensajes

Dexist – Camuflaje

John Doe – Destroying angels

Interpol – Fables

She & Him – Darlin’

Carlos Ann – Defender lo nuestro

Inoxidables – Bajo el agua

Ruiz Bartolomé – El hombre de la zanfona

Firmado, Carlota – Malos tiempos

Betacam – Un esclavo, un siervo

Sun’s Signature – Underwater

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Atlas For Home – OMG

Atlas for Home es una banda francesa de pop punk formada en la primera década del siglo. Tras publicar dos EPs, More Than a Year en 2014 y Late Bloomer en 2018, se disponen a lanzar un nuevo EP próximamente. De momento, como adelanto, esta semana han publicado un sencillo titulado “OMG”. Una canción que llama a la liberación de la palabra en torno al bienestar personal, al tiempo que subraya la dificultad de abrirse plenamente al mundo. A continuación puedes ver el vídeo, realizado por el propio grupo, de “OMG”.

Galavera – Delante de mí

Galavera, el dúo formado por Raúl Tamarit (Los Radiadores) y su pareja Vanessa Juan, regresa con nuevas canciones cuando se cumplen ocho años de su debut discográfico. Esta semana, a través de Bonavena Música, han publicado un sencillo titulado “Delante de mí”. Una canción de aires fronterizos pero también festivos en la que han colaborado Asensio Ros “Wally” (Doctor Divago, Jaime Urrutia) en la batería y percusiones, Adri Castellanos al contrabajo y el resto de Doctor Divago haciendo coros. El vídeo, que te mostramos a continuación, es obra de Carla Navarro.

Verchili – No puedo contentar a todo el mundo

El músico castellonense Verchili, que ya pasó por nuestra lista de las canciones de la semana hace un par de meses, sigue presentando nuevas canciones de esta nueva etapa con giro hacia la electrónica. Esta semana ha publicado el sencillo “No puedo contentar a todo el mundo”, una canción que habla de su experiencia personal y que sirve de enlace entre sus anteriores temas de aire cantinero y fronterizo con estas nuevas canciones basadas en ritmos y texturas electrónicas. El próximo jueves 26 de mayo Verchili estará en el Teatre del Raval de Castelló, dentro del ciclo “Raval de MusiCS”, presentando esta y otras canciones nuevas.

Asesinos del Amor – Asesino del amor

La banda jiennense Asesinos del Amor, que tras diversos cambios ahora se encuentra formada por Indi (voz), Rubén (guitarra y coros), Miguel (bajo) y Juanto (batería), ha aprovechado la circunstancia para romper con su pasado y realizar una nueva versión de su tema “Asesino del amor” que publica Flor y Nata Records. Versión que se aleja de su original espíritu rock and roll para abrazar el punk como sonido y como forma de expresarse y entender la música.

Julio Cable – Sin querer pensar

Julio Cable, en solitario desde 2013 después de haber pasado por Los Pájaros, Fondo Perdido y Los Cables, publicará pronto su quinto álbum con el sello Flor y Nata Records. La canción “Sin querer pensar” es su cuarto y último single de anticipo. Una canción con la que su autor pretende rendir homenaje a todas las personas que a lo largo de los años le han acompañado haciendo música. “Sin querer pensar” trata del inexorable paso del tiempo, una constante en la obra de Julio Cable, y del beneficioso efecto de la música en su vida.

Angelpop – No no

El DJ y músico murciano Angelpop sigue publicando canciones en este 2022. Tras estrenar en Muzikalia “Nunca llegas” en marzo, y después de publicar “Lástima” en abril, este mes de mayo le ha tocado el turno a “No no”. Una canción en la que Angelpop sigue fusionando el indie pop, la electrónica y la música de baile, en este caso con el añadido de un potente estribillo. La canción habla de la sobrevaloración, de no dejarse utilizar y de mirar al futuro. “No no”, compuesta y grabada por Angelpop, ha sido mezclada y masterizada por el productor cántabro David Van Bylen en su estudio de Santander.