Lauren Mayberry de Chvrches anuncia su primer disco en solitario

Se cumple un año desde que tuvimos las primeras noticias del primer disco en solitario de Lauren Mayberry, vocalista de Chvrches que compartió una serie de sencillos y vino a nuestro país a presentar algunas de estas nuevas canciones. Sin embargo, canciones como «Are You Awake», «Shame» y «Change Shapes» quedaron ahí sin que terminara de concretarse su lanzamiento.

Parece que Mayberry está dispuesta a retomarlo y regresa con otra nueva pista llamada «Something In The Air». Ahora al fin conocemos que formará parte de un álbum llamado Vicious Creature que será publicado a finales de este año.

Sobre «Something In The Air» Mayberry comenta: «»Something In The Air» es una canción que realmente surgió de la nada. Estaba en Londres terminando otra canción con mi amigo, el coautor y productor Dan McDougall. Estábamos tomando un descanso en la cocina compartida del complejo de estudios cuando un músico británico bastante icónico, cuyo nombre no voy a mencionar aquí, entró y comenzó a hablar sobre la electricidad, el 5G y cómo nos está enfermando a todos. Dan y yo dimos un paseo por la manzana antes de volver al estudio y estuvimos analizando esas teorías y por qué la gente quiere creer en ellas; y la letra del estribillo simplemente apareció».

Escucha ‘Something In The Air»‘ de Lauren Mayberry