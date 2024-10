Tiemersma, Reynaldo & Granota – La Grande Pastèque (Caballero Reynaldo Producciones Psicotrópicas)

Pongámonos en situación porque este artefacto sonoro es una cosa muy seria. Luis González es uno de los artistas más activos e importantes de la escena underground de este país. Miembro de bandas como Noviembre Rojo, Mar Otra Vez, y ser uno de los componentes fundadores a los excelentes Amor Sucio (Tiquinoise les editó tres álbumes que son historia viva del rock de más retorcido hecho por estos lares). Bajo su heterónimo Caballero Reynaldo fundó el sello Hall Of Fame en donde ha publicado numerosos discos en donde combina su amplia experiencia como músico y el sentido del humor. Desde versiones de Zappa, Prince, o Depeche Mode hasta ser el albacea del legado del mítico Malcolm Scarpa. Siempre manteniéndose dentro de los márgenes de una independencia inquebrantable de la que hace bandera, y sus fans seguimos con devoción.

Por su lado Irene Villar Tiemersma tiene una larga experiencia en el mundo de la música capitaneando la banda El Futuro Peatón y grabando a su nombre. De la unión es estos dos francotirados de los márgenes se han ido editando diferentes epés con títulos celebratorios (de la primera a la cuarta comunión) que ahora reúnen en este excelso La Grande Pastèque.

El sentido del humor es imprescindible en estos tiempos raros, y sobre todo observar el mundo desde la distancia que da la experiencia y el saber que, definitivamente, tomarse mucho en serio no es demasiado productivo. Pero Irene y Luis se acercan a la realidad con la agudeza del entomólogo, y con unas letras que saben extraer toda la extrañeza que hay en el mundo que nos rodea.

De ahí que estén sembrados en este cancionero. La portada del disco ya remite al Bossanova de Pixies, aunque el planeta tierra en este caso tiene forma de lustrosa sandía, y estemos rodeados de plantas de plásticos cero biodegradables. Y es que el mundo es “Superguay” como canta Tiemersma en “El Paraíso Es Esto”, una vigorosa canción rock en donde se ironiza sobre la posibilidad de un mundo de ensueño de cuerpos idealizados, “y folla todo el mundo”. El bajo retumba en “Un Hombre Perfecto”, acolchando una melodía con ecos a la new wave, y a los entramados eléctricos de Magazine.

El discurso estético de la pareja es un pastiche encantador: entre los versos de “Cats” se nombra a Muriel, Bette Davis y a Kumiko, y todo a ritmo de country cabaretero, los mariachis salen con sus guitarras a cantarnos que “El Indie Subvencionado” es una lacra que parece que no tiene solución (“¡Ay indie de mi vida! / cuando me llames/ ya estaré enterrao”). En un país de ciegos, el tuerto es el rey.

Los acordes siniestros de “Climaterio” me recuerdan a Decima Víctima, e Irene canta sobre el inevitable paso del tiempo, mientras que en “Cuchara” ejercen de alquimistas dadaístas entre reflejos a Devo, Zappa y la no wave, y “Se Me Hace Bola” se sacan una versión de “Como Una Ola” de la gran Rocío Jurado llevándola a los lugares siniestros de una cocina en donde las Vainica Doble preparan un pollo a la panto.

Muy grandes son estos dos, y ya va siendo hora de que se entere todo el mundo.

Escucha Tiemersma, Reynaldo & Granota – La Grande Pastèque