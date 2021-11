Spoon versionan el villancico de The Beatles ‘Christmas Time (Is Here Again)’

Spoon anunciaba recientemente el próximo lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Lucifer On the Sofa, que saldrá a la venta el 11 de febrero de 2022. Un disco coproducido por el grupo y Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) y que cuenta con la colaboración de Dave Fridmann y Justin Raisen.

Hecho en Texas, es el primer conjunto de canciones que el quinteto ha grabado en su ciudad natal de Austin en más de una década y embotella la emoción física de una banda que destroza una sala llena. Es un álbum de intensidad e intimidad, en el que las aristas más ásperas de la música se sienten tan vívidas como las indicaciones murmuradas en voz baja al micrófono en la primera toma.

Hoy comparten su versión del single del club de fans de The Beatles de 1967″Christmas Time (Is Here Again)” para Spotify Singles: Holiday Edition 2021. La colección marca el quinto año de Spotify Singles: Holiday e incluye una amplia gama de versiones y originales, de artistas de una gran variedad de géneros, con la esperanza de conectar a amigos y familiares desde lejos mientras los escuchan.

Grabado en el estudio Public HiFi de Jim Eno en Austin, el vocalista Britt Daniel dice sobre el tema: “La grabación de ‘Christmas Time (Is Here Again)’ fue un esfuerzo de grupo que nos alejó de los ensayos y nos envió rápidamente por un camino turbulento de lo que podríamos llamar el espíritu navideño. Y es nuestra canción con el mayor número de miembros de la banda haciendo voces de todos los tiempos: estoy bastante seguro de que cuento cuatro. LA GUERRA CONTRA LA NAVIDAD HA TERMINADO”.

Escucha ‘Christmas Time (Is Here Again)’ de Spoon