Marina Hein comparte ‘Alenar’, versión de Maria del Mar Bonet

Han pasado tan solo dos años desde que Maria Hein se presentó ante el mundo con Continent i Contingut (2021), un álbum debut con el que se convirtió rápidamente en una de las artistas revelación del momento. Dos años después llegó Tot allò que no sap ningú (2023), en el que exploraba nuevas sonoridades.

Ahora lanza «Alenar» recreación de una de las canciones más populares de la carrera de Maria del Mar Bonet, actualizada a nuestros días en versión tan personal como sorprendente, de la que dice: «Alenar para mí es una de las canciones más especiales que he escuchado nunca, recuerdo de pequeña cuando Maria del Mar Bonet venía a cantar a mi pueblo en verano, y sobre todo durante el confinamiento cuando me obsesioné con su discografía, allí fue cuando descubrí su disco Alenar, y no he parado de escucharlo hasta hoy».

Escucha ‘Alenar’ de Marina Hein

Próximos conciertos de Marina Hein:

29/07 Festival Dansàneu, Esterri d’Àneu · entradas aquí

04/08 Sons del Mon, Roses · entradas aquí

15/08 Festa Major Banyoles – entrada gratuita hasta completar aforo

18/08 Concert de la Lluna Plena (solo show) , Felanitx

24/08 Tribufest, Felanitx – entradas aquí

31/08 Festa Mayor Santa Coloma de Gramanet – entrada gratuita hasta completar aforo

27/09 Festival B, Barcelona · entradas aquí

28/09 Festival Cranc, Menorca · entradas aquí

Foto: Natalia Cornudella