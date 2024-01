Mark Knopfler anuncia nuevo álbum

El próximo 12 de abril será la fecha en que el emblemático ex-líder de Dire Straits, Mark Knopfler, lance su nuevo y décimo LP en solitario; el cual portará por título One Deep River.

Es esta última frase una alusión a la infancia del propio artista al lado del río Tyne, en Newcastle.

Recordemos que el anterior álbum de estudio del mismo Knopfler data ya de 2018, Down the road wherever; el cual, por cierto, ya reseñamos aquí en Muzikalia.

La producción de esta novedosa obra, de 2024, correrá a cargo del propio guitarrista escocés y de su colaborador habitual desde hace 40 años, el teclista Guy Fletcher. Otros músicos que intervendrán a lo largo de las 12 canciones de One Deep River (British Grove Records) son Glenn Worf (bajo), Danny Cummings (percusión), Jim Cox (teclados), Ian Thomas (batería), Greg Leisz (pedal steel guitar), Richard Bennet (guitarra), John McCusker (violín), Mike McGoldrick (silbato y flauta), Emma Topolski (coros) y Tamsin Topolski (coros).

Acerca del citado disco, se puede escuchar ya el primer single de adelanto, el cual lleva por título “Ahead of the Game”.

