Nothing But Thieves – Dead Club City (Sony Music)

Nothing But Thieves celebran su décimo aniversario con el disco conceptual Dead Club City. En él nos trasladan a un club exclusivo. Un universo que explora conceptos sobre relaciones y experiencias personales, el mundo actual, los medios de comunicación y la industria musical. Cada canción es una historia llena de personajes diferentes, ambientada en diferentes lugares de esa Dead Club City. Todas ellas contadas por la banda ficticia Zzzeros que asume el lema «Vive tu vida perfecta» y de un modo cinematográfico, nos hacen adentrarnos en ese mundo que proponen.

Los británicos dan un paso adelante fusionando el rock con el hip-hop, el pop y, más recientemente, la música de baile/disco de hace 40 años, haciendo que ninguna canción te lleve al mismo sitio que la anterior. Es un disco pegadizo y emotivo, y envía diferentes señales que nos hacen poder disfrutarlo seguido o escuchando sus distintas piezas de manera aislada. «Welcome to the DCC» rebosa de una energía y un sonido animados que rinden homenaje a la musica disco de los 80, mientras que «Overcome» suena esperanzadora.

Grabado y producido por el guitarrista Dom Craik junto a John Gilmore (ingeniería de producción) y Mike Crossey (masterización) durante seis meses en los estudios Kyoto en Essex el pasado año, cuenta con otros puntos álgidos, como «City Haunts», que muestra a un inspirado Conor Mason poniéndose a los pies de Prince. También contiene baladas evocadoras como «Green Eyes :: Siena», momentos sensusales como «Foreign Language» o paisajes épicos como una «Tomorrow Is Closed» en la que recuerdan a The Killers. El conjunto se cierra con el tono pesado y glam de «Pop The Balloon» con esa base rítmica tan contundente, como adictiva.

Paso adelante para Nothing But Thieves, que suenan vibrantes y más certeros que nunca, demostrándonos que lo pasan en grande invitándonos a adentrarnos ese Dead Club City del que no querrás salir.

Escucha Nothing But Thieves – Dead Club City