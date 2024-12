Nuevo adelanto de L.A., ‘Miss You Again’

L.A., proyecto musical de Luis Albert Segura, vuelve con A Modern Odyssey que verá la luz en febrero de 2025, una propuesta fresca y directa, con una producción orientada hacia un pop sofisticado y contemporáneo. En esta nueva fase, se inspira en las sonoridades de artistas como Post Malone, Billie Eilish, Kid Laroi, Dua Lipa y Childish Gambino, integrando influencias que enriquecen su personal universo.

Tras «The Right Time» y «Reach The Top» llega «Miss You Again», con la que reduce revoluciones en una balada que asienta conceptos en el nuevo universo del proyecto; sonidos más contemporáneos y toqueteos con el urbano y la electrónica en un artista que no deja de lado su alma pop-rock en ningún momento.

Como cuenta: “El peso de la ausencia o desaparición de forma repentina de ciertas personas y roles creados por estas mismas en nuestras vidas, en nuestras rutinas, pueden crear situaciones de desesperación, épocas de oscuridad y de abismo… pero la luz siempre puede volver a aparecer, a veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de trabajar duro en su búsqueda. Hablarlo, exteriorizar ese dolor ayuda mucho más de lo que imaginamos.”

Escucha ‘Miss You Again’ de L.A.