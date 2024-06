Nuevo disco de Jamie xx, ‘In Waves’

Nueve años después del lanzamiento de su aclamado álbum debut In Colour, Jamie xx anuncia su esperada continuación, In Waves. Este nuevo trabajo verá la luz el 20 de septiembre de 2024 bajo los sellos Young y Popstock.

El músico, DJ y productor londinense regresa con doce canciones en las que participan Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear, Oona Doherty y sus compañeros de banda de The xx, Romy y Oliver Sim.

Creado a lo largo de cuatro años, fue influenciado por su aclamado Essential Mix de 2020, periodos de profunda autorreflexión, la pandemia mundial, el resurgimiento de la vida nocturna, la producción del álbum debut en solitario de Oliver Sim y un amor recién descubierto por el surf como forma de escapismo.

Según comenta: «Mi nuevo álbum, In Waves, saldrá el 20 de septiembre. Estoy increíblemente feliz. Ha pasado un tiempo… y han pasado muchas cosas en ese tiempo. Altibajos, crecer, descubrir cosas y luego olvidarlas muchas veces. Eventos que cambian la vida y eventos que cambian el mundo. Estas olas que todos hemos vivido juntos y solos.

Quería hacer algo divertido, alegre e introspectivo al mismo tiempo. Los mejores momentos en una pista de baile suelen ser esos para mí. No puedo esperar para compartirlo contigo. Amor, Jamie xx”.

Para celebrar la noticia, Jamie xx lanza su nuevo sencillo «Treat Each Other Right», un himno de breakbeat musculoso que se encuentra con un soul futurista.

Canciones de ‘In Wave’ de Jamie xx

1. Wanna

2. Treat Each Other Right

3. Waited All Night (ft. Romy & Oliver Sim)

4. Baddy On The Floor (ft. Honey Dijon)

5. Dafodil (ft. Kelsey Lu, John Glacier & Panda Bear)

6. Still Summer

7. Life (ft. Robyn)

8. The Feeling I Get From You

9. Breather

10. All You Children (ft. The Avalanches)

11. Every Single Weekend (Interlude)

12. Falling Together (ft. Oona Doherty)

Deluxe LP Bonus 12” Package

1. F U (ft. Erykah Badu)

2. It’s So Good

3. Do Something

4. Let’s Do It Again

5. Kill Dem