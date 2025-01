Los looks para festivales en tendencia que marcarán la moda el próximo verano

A pesar de que todavía quedan unos meses para empezar a disfrutar de las buenas temperaturas, el sol, la playa y, como no, los festivales de música, no hemos podido resistirnos a investigar sobre cuáles serán las tendencias para crear los looks más originales para estas fechas. Los festivales son una oportunidad excelente para pasar un rato divertido, así como para dar rienda suelta a nuestra creatividad y conseguir outfits más atrevidos de los que normalmente solemos llevar. Este verano habrá todo tipo de vestidos para destacar, con los que podremos crear looks increíbles, desenfadados y llenos de personalidad, que nos acompañen a nuestros festivales favoritos para poder ir cómodas sin renunciar al estilo.

Vestido mini print wave

La primera tendencia en vestidos para armar looks de festival este año son los vestidos mini print wave, una apuesta totalmente atrevida para las amantes de las prendas estrella. Sus tonos, que combinan a la perfección el amarillo con el coral, su discreto fruncido lateral y el detalle del bajo que termina en un pequeño volante lo convierten en uno de esos vestidos que destaca por sí mismo. Además, el escote corazón favorece a cualquier tipo de busto y sus tiras ajustables garantizarán que vayamos cómodas en cualquier ocasión. Combina este vestido mini print wave con unas deportivas blancas y una chaqueta vaquera y darás el protagonismo que merece a este estampado tan original.

Vestido mini de tul con estampado de flores

Uno de los tejidos más en tendencia para la próxima temporada de verano 2025 será el tul. Y, como no puede ser de otra manera, esta será también una de las opciones más escogidas para crear looks para festivales. Estos vestidos mini de tul, en tonos malva y con pequeñas flores naranjas son perfectos para combinarlos con unas botas camperas y un chaleco de flecos para un estilo más cowboy o con unas sandalias romanas y un sombrero de ala ancha para un look más bohemio. Sea como sea, estamos seguras de que se convertirán en un fondo de armario para crear todo tipo de outfits de festival.

Vestido mini con fruncidos en color marrón

Si estás buscando un vestido todoterreno, al que puedas dar mil y un estilos y que añada ese toque sexy para los festivales de verano, este vestido mini con fruncidos en color teja será tu mejor opción. Está confeccionado con tejido de viscosa que, además de adaptarse a la perfección al cuerpo, le da un toque de suavidad ideal que destacará tu silueta. Además, cuenta con un pronunciado escote en la espalda, que te permitirá cerrar el vestido con un pequeño lazo en la parte trasera, consiguiendo un look espectacular.

Vestido animal print con cut out

La tendencia del cut out y el estampado de animal print se unen en este vestido en tonos negros y mostaza para ofrecernos, el vestido más atrevido para los próximos festivales de verano. Los cortes laterales en el escote y en la cintura aseguran ese toque sensual y llamativo que, combinado con el tejido de punto se convertirá en nuestro mejor aliado para ir cómodas y a la moda. Este vestido quedará ideal desde con una chupa de cuero o polipiel y unas botas militares negras, para lograr un estilo más cañero, hasta con unas deportivas blancas o unas sandalias de plataforma para un look más chic.

Vestido maxi de cuello halter con estampado de hojas

A pesar de que los cortes mini parecen haberse llevado todas las tendencias de moda para el próximo verano, las amantes de los vestidos maxi vaporosos no tienen de que preocuparse. Los vestidos maxi de cuello halter vuelven a estar de máxima actualidad, incorporando estampados de hojas multicolor de lo más originales. Si vas a ir a un festival de música durante todo el día y quieres optar por un outfit cómodo sin perder originalidad, este tipo de vestidos serán tu mejor opción. Combínalos con unas alpargatas, muchos accesorios y un bolso de rafia para conseguir un look bohemio e ibicenco, ideal para disfrutar cualquier festival de verano.

Vestido mini azul de lunares

Una de las tendencias para crear looks para festivales este verano son los vestidos mini de lunares, una moda que no veíamos desde hace ya varios años. Este tipo de vestidos, de corte recto y con escote corazón cuentan con una clara inspiración en las clásicas prendas de los años 50, dando ese toque chic y femenino a cualquier look de festival. Quedarán espectaculares con unas sandalias de esparto con plataforma o con unas sandalias de tacón bajo y podrás completar el outfit con un clutch que puedas llevar cómodamente en la mano.

Vestido mini corsetero negro

Finalmente, la última tendencia en vestidos para destacar creando looks para festivales para este verano son los vestidos mini corseteros en color negro. Una oportunidad para experimentar con un estilo muy definido, realzando la cintura y con pequeños toques de transparencia en el busto. Consigue un look más rompedor combinándolo con unos botines negros de tacón o prioriza tu comodidad con unas deportivas negras y no te olvides de añadir una pequeña mochila de piel y complementos en tonos plateados para tener un outfit completo.