Nuevo disco de Warhaus, Karaoke Moon

Warhaus, proyecto de Maarten Devoldere de la banda belga Balthazar, está de vuelta con el disco Karaoke Moon que se publicará el próximo 22 de noviembre y sigue a su último trabajo Ha Ha Heartbreak (2022).

En Karaoke Moon, Warhaus explora las nociones modernas de la masculinidad con un humor sutil y autocrítico, ofreciendo una mezcla de introspección y ligereza. Devoldere parece luchar contra sus propios pensamientos, mientras juega con la ironía y las contradicciones.

A diferencia de las atmósferas melancólicas de su álbum anterior, la apertura de este nuevo trabajo, con temas como el sencillo «Where The Names Are Real» recién presentado, sorprende por su cambio de tono. Para llegar al disco presentó más de 50 canciones a su productor Jasper Maekelberg y tras nueve meses de intensa colaboración en un estudio en Brujas, se llegó a estas once.

Escucha ‘Where The Names Are Real’ de Warhaus

Estas serán las canciones de ‘Karaoke Moon’ de Warhaus

01 Where The Names Are Real

02 No Surprise

03 What Goes Up

04 Jim Morrison

05 Jacky N.

06 Zero One Code

07 Hands Of A Clock

08 The Winning Numbers

09 I Want More

10 Emely