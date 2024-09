La Lata de Bombillas celebra su 25 aniversario con una programación especial

La Lata de Bombillas, emblemática sala de conciertos de Zaragoza, celebra su 25º aniversario este año. Desde su apertura en 1999, este espacio ha sido un referente de la música en vivo, acogiendo a más de 140.000 espectadores y 2.000 conciertos. Con un enfoque alternativo, la sala ha logrado mantenerse fiel a su espíritu indie y rock alternativo, mientras se adapta a nuevas tendencias. Este aniversario se conmemora con un ciclo de conciertos especiales que incluyen a artistas como The Wave Pictures, La Habitación Roja, McEnroe & The New Raemon, Triángulo de Amor Bizarro, Luis Brea, Sidonie, Mujeres y Bernard Butler, entre otros.

La celebración también incluye un reencuentro para toda la familia de La Lata y la publicación del libro Arriba con ella, basado en un concurso de microrrelatos. La sala, ahora en su nueva ubicación, sigue siendo un pilar fundamental de la vida cultural zaragozana, reafirmando su compromiso con la música en vivo. Además, como parte de los festejos, se lanzarán dos cervezas conmemorativas y se planea una exposición de arte inspirada en La Lata de Bombillas, mostrando la resistencia y el legado de este espacio cultural.

Toma nota de los conciertos del 25 aniversario de La Lata de Bombuillas

Septiembre

11 y 12 – The Wave Pictures

13 – Fiesta 25º Aniversario

14 – Fernando Alfaro

25 – La Habitación Roja

Octubre

2 – Bernard Butler (Las Armas)

11 – Total Noventa y Señoras y Bedeles

24 – McEnroe & The New Raemon

Noviembre

8 -Tayler Ramsey (The Band of Horses)

15 – Sheriff

Diciembre

PP Arnold (Las Armas)

Ken Stringfellow

Triángulo de Amor Bizarro

Bigott

Enero

Luis Brea

Sidonie

Febrero

Tulsa

Joe Crepúsculo

Santi Campos

Marzo

Steve Smyth

Carrots (reencuentro especial con motivo de la celebración del 25 Aniversario de La Lata de Bombillas)

Mujeres

Abril

Bart Davenport

Medalla

Luis Prado

Y muchos más por confirmar…