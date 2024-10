Nuevo sencillo de Califone, que nos visitan en breve

Los estadounidenses Califone acaban de publicar un nuevo sencillo, «burn the sheets. bleach the books», que publica Jealous Butcher Records. Se trata de una canción que lleva algunos años en el repertorio en vivo de la banda, aunque no oficialmente. A pesar de no tenerla en su lista de canciones, el grupo suele realizar interpretaciones abstractas e improvisadas de esta canción durante sus actuaciones. Líricamente, la canción es como una pintura de El Bosco que estuviese ambientada en una tienda de campaña en Los Ángeles, llena de humanos y bestias que gritan pidiendo intervención divina o de cualquier otro tipo.

Califone, además, se encuentran a punto de embarcarse en su primera gira con banda al completo por Europa y Reino Unido en una década, apoyando su último disco, Villagers (Jealous Butcher Records, 2023), del que te hablamos en Muzikalia a principios de este año. Por suerte para sus seguidores, la gira incluye tres fechas en España:

Nov 9 — Girona, ES — LAS VEGAS

Nov 10 — Vic, ES — Jazz Cava

Nov 11 — San Sebastián, ES — Dabadaba

Las entradas anticipadas están disponibles en este enlace.

Califone es el proyecto de Tim Rutili, habitualmente acompañado por Ben Massarella, Michael Krassner, Rachel Blumberg y Brian Deck. A continuación puedes escuchar «burn the sheets. bleach the books», su nuevo sencillo.