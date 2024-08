Otra canción para Soccer Mommy, ‘M’

Soccer Mommy regresa dos años después del interesante Sometimes, Forever y lo hace con el que será su próximo álbum, Evergreen, que saldrá a la venta el próximo 25 de octubre.

Llega un disco de texturas orgánicas, con la composición brillando en primer plano, como demostró en la reciente «Lost».

El proyecto de Sophie Allison no deja de crecer. Clean (Fat Possum, 2018) y Color Theory (Loma Vista, 2020) se revelaron como dos álbumes más que notables, sin apenas fisuras, pero Sometimes, Forever que contó con la participación de Daniel Lopatin, el hombre tras Oneohtrix Point Ever, dio el espaldarazo definitivo.

Estos días desvela una nueva canción, «M».