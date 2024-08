Fred Again.. anuncia nuevo álbum, ‘ten days’

Fred Again… está de vuelta con ten days, un trabajo que saldrá en septiembre y cuenta con la participación de artistas como The Japanese House, Four Tet, Skrillex, Obongjayar y más.

Fred Again… (el alias artístico de Fred Gibson) es uno de los artistas más excitantes surgidos en la escena británica de los últimos años. Su eclecticismo y enorme talento le permiten traspasar las fronteras de la música «Dance» para adentrase en el terreno del Pop con mayúsculas. Fue uno de los cerebros que ayudaron a Romy en su debut.

El disco ten days sigue a la serie Actual Life del productor, que generó tres álbumes entre 2021 y 2022, así como su reciente mixtape USB y la colaboración con Brian Eno, Secret Life. Contará con colaboraciones de The Japanese House, Sampha, Four Tet, Skrillex, Emmylou Harris y más.

Hablando sobre el álbum, que se lanzará digitalmente el 6 de septiembre y en vinilo el 25 de octubre, Fred dijo: «mi nuevo disco se llama ten days. son diez canciones sobre diez días. ha habido muchos momentos grandes, locos y alucinantes en el último año, pero básicamente todos estos tratan sobre momentos muy pequeños, tranquilos e íntimos.»

Estas serán las canciones de ten days de Fred Again…

1. ‘adore u’ (with Obongjayar)

2. ‘ten’ (with Jozzy and Jim Legxacy)

3. ‘fear less’ (with Sampha)

4. ‘just stand there’ (with SOAK)

5. ‘places to be’ (with Anderson .Paak and CHIKA)

6. ‘glow’ (with Duskus, Four Tet and Skrillex)

7. ‘i saw you’

8. ‘where will i be’ (with Emmylou Harris)

9. ‘peace u need’ (with Joy Anonymous)

10. ‘backseat’ (with The Japanese House and Scott Hardkiss)