Pixies interpretan tres canciones nuevas

Pixies pasaban recientemente por nuestro país dejándonos un grandísimo sabor de boca y posiblemente los mejores conciertos que les recordamos desde que regresaran a la vida en 2004.

La banda de Black Francis, Joey Santiago y David Lovering, además de la ex componente de Band of Skulls, Emma Richardson, que ha sustituido a Paz Lechantin, están de regreso con un nuevo álbum.

La continuación del convincente Doggerel (2022) se llamará The Night the Zombies Came, a la venta el próximo 25 de octubre (resérvalo aquí). Un disco del que ya hemos oído «You’re So Impatient» y su cara B, una versión de «Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)» de Jay Livingston y Ray Evans además la pausada «Chicken».

Hace unos días pasaron por The Current para interepretar los dos temas titulares aparte de otro de los temas que nos dejaron en su visita, «Vegas Suite».

Escucha tres nuevas canciones de Pixies