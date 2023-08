Otro sencillo para Peter Gabriel, ‘Olive Tree’

Nueva luna llena, nueva canción de Peter Gabriel. Su esperado nuevo álbum aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero sí ha habido algunos conciertos de presentación. Tras canciones como «Panapticon», «Playing For Time» y «Road to Joy», llega «Olive Tree» de la que comenta: «No creo que haya un significado profundo en el título, ¡pero puedo mirar a mi alrededor e intentar inventar algo!».

«Olive Tree» cuenta con un hermoso arreglo de cuerdas de John Metcalfe, con Manu Katché en la batería, Tony Levin en el bajo, David Rhodes en la guitarra, Josh Shpak en la trompeta y percusión adicional de Ged Lynch.

Gabriel agrega: «En cierto sentido, creo que somos parte de todo y probablemente tenemos la capacidad de conectar y comunicarnos con todo, pero a menudo lo bloqueamos. Solemos centrarnos solo en lo que parece importante y relevante para nosotros, filtrando el ruido de todo lo demás, cuando, dentro de ese ruido, puede haber ideas valiosas que nos ayuden a comprender nuestro lugar en el mundo futuro.

Esta idea desafía la noción de que somos individuos aislados y autosuficientes con pensamientos privados. En cambio, nuestros pensamientos podrían volverse más accesibles para el mundo exterior. El funcionamiento de la sociedad a menudo se basa en no poder leer las mentes de los demás, por lo que a menos que nos sintamos más cómodos con nuestro verdadero ser, es posible que prefiramos seguir parcialmente aislados en nuestros mundos privados.

Con ‘Olive Tree’, busqué un equilibrio entre rapidez y misterio. Es, de alguna manera, una celebración de la vida, transmitiendo una sensación real de estar vivo».

Escucha ‘Olive Tree’ de Peter Gabriel