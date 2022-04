Zahara estrena el single ‘La hostia de dios’

Zahara, reciente triunfadora en los Premios MIN, ganando nada más y nada menos que seis: ‘Premio The Orchard al Álbum del Año’ por ‘PUTA’, ‘Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop’, ‘Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip’, ‘Premio SAE Spain a la Mejor Producción Musical’, ‘Mejor Letra Original’ y ‘Premio Marilians al Mejor Diseño’, tiene nuevo single.

Cuando se cumple un año del lanzamiento de PUTA, la artista jienense conmemora este aniversario publicando “La hostia de dios”, una canción cuya letra ya podía encontrarse escondida en el boxset del disco, pero que había permanecido inédita hasta hoy.

Compuesta mientras terminaba de grabar las voces del disco, decidió no incluirla en este y reservarla para este momento especial. Ha sido producida por Marti Perarnau IV y la propia Zahara y mezclada por Jake Aron.

Escucha ‘La hostia de dios’ de Zahara