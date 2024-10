Porches – Shirt (Domino / Music As Usual)

Aaron Maine regresa a bordo de su proyecto de pop electrónico Porches para dar forma a un sexto álbum que conecta con la inspiración de aquel notable Pool (Domino, 2016) tras algún trabajo de perfil más bajo publicado entre medias. Canciones breves, de estructura quebradiza, con contrastes melódicos, alternancia de sintes y guitarras y mirada en una época perdida entre la oscuridad del pop de los ochenta y el post-grunge. Tras el gancho inicial de la estupenda “Return Of The Goat” el pulso se acelera con la impactante “Sally”, que bien podría formar parte de alguna de las primeras grabaciones de Nirvana añadiéndole un conseguido aire contemporáneo. La protagonista de la historia aparece proyectada en diferentes situaciones y genera misterio sobre su posible existencia real. “Bread Believer” es el single más directo. Menos de tres minutos le bastan para dar en la diana entre voces deformadas y devaneos sintéticos. Los veintiséis minutos que conforman este notable ejercicio de pop digital afilado y trascendente, son capaces de tender puentes entre un futuro que se divisa confuso y un pasado a reivindicar del que bebe orgulloso. ¿Acaso el estribillo de “Rag” no podría haber sido firmado por una banda de rock alternativo amigo de las FM de mitad de los noventa?

Maine juega en sus letras a radiografiar la angustia post-adolescente y los traumas que genera una sociedad que no entiende de tolerancia y cuyos valores están de capa caída. Sabedor de que los cotilleos baratos sobre su sexualidad están sobre la mesa desde hace tiempo, se las arregla para manejar la ambigüedad con inteligencia e ironía. “Joker” es una de las cimas de su carrera, con un texto bastante críptico sobre la religión y los peligros de poder ser manipulado cuando aún estás formando tu opinión sobre temas críticos. En “Crying At The End” no tiene problemas en desafinar en un momento dado o forzar el pitch de la voz a niveles casi molestos. Puestos a desbarrar con los trucos del estudio, hay que reconocerle que parece habérselo pasado bastante bien. Shirt es un artefacto valioso que articula un discurso profundo sobre la soledad de un alma atormentada buscando el mínimo aliento para ver seguir adelante. No es redondo, no es perfecto, ni busca serlo. Recrea una atmósfera acuciante que resulta personal y adictiva.

El amor puede herir, y si no atentos al texto de “Itch”: «I’ll give you everything back. I’ll hurt myself until you laugh.». Sus mensajes generan misterio desde la simplicidad de su lenguaje. «All my life. All I’ve known. All it was was rock ‘n’ roll. And it was never meant to last.» susurra en la final “Music”, dejando claro cuál es el motor de su existencia mientras el eco del disco se apaga dejando un halo misterioso que resulta hipnótico y seductor.

Escucha Porches – Shirt