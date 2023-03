RAYE – My 21st Century Blues (Human Re Sources)

La británica RAYE tuvo que desahogarse como hace la mayoría de gente joven (y no tan joven: mostrar nuestro yo no conoce edades) en un tweet porque había sido abandonada a su suerte por una multinacional. La artista decía que después de publicar alguna canción con ellos, y ser considerada una voz con talento, se giraron las cosas y decidieron prescindir de sus servicios porque todavía debía demostrar el suficiente talento para grabar un disco de larga duración. Esta decisión tan imprevista –“Call On Me” tuvo bastante repercusión en las listas de éxitos en UK- la arrastró a un duro proceso de terapia psicológica que queda reflejado que este álbum de debut cuyo título, My 21st Century Blues (Human Re Sources, 2023) ya parece un aviso para navegantes.

Unas canciones en las que RAYE no solo hace hincapié en sus problemas clínicos, sino también tira del hilo de su dura infancia, de un acoso sexual, de la misoginia en la industria del disco, y hasta de su disconformidad con su cuerpo. La música como recurso terapéutico siempre fue y será un elemento capital. Así que de la mano del productor Mike Sabath – elegido también por Selena Gómez o Lizzo-, aquí se entrelazan unas canciones que confirman que la música comercial puede ser (y lo es) de lo más excitante.

Imaginemos un club nocturno de jazz que se llame 21st Century Blues, el sonido de un piano y un presentador que la lleva en volandas al escenario. Así empieza el disco para luego entonar con pasión la balada soulera “Oscar Winning Tears”. Algunos sencillos de adelanto están en el lote como “Hard Out Here” -voluptuoso R&B-, “Black Mascara” –beats potentes para quemar zapatillas en la pista de baile-, y “Escapism” que es otro hit lleno de ganchos melódicos estupendos.

La versatilidad de RAYE es patente: “Mary Jane” es blues con algún parecido razonable con Adele, “Body Dysmorphia” la teje una colcha sinfónica, y “Five Star Hotels (junto a Mahalia) es un cruce entre TLC y Britney Spears. ¿Estamos ante otro talento en ciernes? Veremos.

