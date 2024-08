Han pasado cerca de cuarenta años desde que se estrenara Pretty In Pink, aquí titulada La Chica de Rosa. Una película dirigida por Howard Deutch y escrita por John Hughes que con el paso del tiempo se ha erigido en como una piedra angular del cine adolescente de los años ochenta.

Una cinta que no solo capturó la esencia de una generación a través de su trama, sino que también lo hizo mediante su banda sonora, la cual se convirtió en un icono musical de la época. La Chica de Rosa nos narra la historia de Andie Walsh (interpretada por Molly Ringwald), una joven de clase trabajadora que navega por las complejidades del amor y la amistad en un entorno algo dividido por las diferencias socioeconómicas. Posiblemente no pasará a la historia, pero no hace falta que recordemos cómo ese tipo de cine, esas ambientaciones y sobre todo, esa banda sonora ha tenido diferentes réplicas en nuestro tiempo en series como Stranger Things o Dark o películas como IT, Super 8 o Call Me By Your Name.

Pero nosotros lo que queremos es escuchar su banda sonora, así que hoy en Conexiones MZK la oiremos al completo. Os dejamos disfrutarla en una de estas tardes de verano para volver a vibrar con las canciones de The Psychedelic Furs, OMD, Suzanne Vega, New Order INXS o The Smiths.

Recordando la banda sonora de La Chica de Rosa

Escúchalo en Amazon Muscic / Apple Podcasts

Suenan:

«If You Leave» Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)

«Left of Center» Suzanne Vega con Joe Jackson

«Get to Know Ya» Jesse Johnson

«Do Wot You Do» INXS

«Pretty in Pink» The Psychedelic Furs

«Shellshock» New Order

«Round, Round» Belouis Some

«Wouldn’t It Be Good» Danny Hutton Hitters

«Bring On the Dancing Horses» Echo & the Bunnymen

«Please, Please, Please, Let Me Get What I Want» The Smiths

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.