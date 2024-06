Road Trip Festival llega a Madrid con Triángulo de Amor Bizarro, León Benavente, Reggaemad Fest y más

Nace Road Trip Festival, un ciclo de conciertos queu marca una nueva propuesta cultural en el panorama musical de la capital. Este evento, que se desarrollará en el Autocine de Fuencarral-El Pardo, se llevará a cabo del 15 al 25 de julio y reunirá a una diversidad de artistas y géneros.

Por allí pasarán artistas de diversos géneros, desde el indie de Triangulo de Amor Bizarro, León Benavente o Nudozurdo, al trap de Pedro Ladroga, Cecilio G o El Coleta. De la electrónica de Felix Da Housecat, Booka Shade, Kittin, Ivan Smagghe, Terence Fixmer o David Carreta, al reggae de Julian Marley & The Uprising, Emeterians and Forward Ever Band o Payoh Soul Rebel & The Rootskank.

Toma nota de los conciertos de Road Trip Festival

Martes 16 de julio Pedro Ladroga + Cecilio G + El Coleta + Nevo Angel + invitados sorpresa – Entradas

Miércoles 17 de julio León Benavente + Killer Barbies – Entradas

Jueves 18 de julio Triangulo de Amor Bizarro + Nudozurdo + Soyla – Entradas

Viernes 19 de julio DARK&SOUL: Felix Da Housecat + Ivan Smagghe + Terence Fixmer Live + David Carreta + JL Magoya – Entradas

Sábado 20 de julio FANTASY TECHNO: Robot Rock Alive + Raxon + Shlomi Aber + Alexander Robotnick Live + Vulturez + JL Magoya – Entradas

Domingo 21 de julio HAPPY’S 90: Rozalla + Paco Pil + Fragma + Tina Cousins + Marian Dacal & Eva Marti + New Limit + Brisa Play – Entradas

Martes 23 de julio REGGAEMAD FEST: Julian Marley & The Uprising + Emeterians and Forward Ever Band + Payoh Soul Rebel & The Rootskank – Entradas

Jueves 24 de julio Booka Shade Live + Kittin + Rosa Luxemburg + D.O.P. Live + Anthony Rother Live + Lakash + Gerardo Cartón – Entradas