Russian Red publica el sencillo ‘Eclipse Total’

Russian Red sigue presentando nuevas canciones más allá del que ha sido su primer disco bastantes años, Volverme a Enamorar, publicado hace pocos meses por Sonido Muchacho.

La madrileña Lourdes Hernández vuelve ahora con «Eclipse Total» presentada como una copla-pop con una letra que arrasa con todo: “yo no me voy de aquí ni aunque me acabe entera, o se arruine mi carrera”. El sonido de Russian Red evoluciona hacia un estilo más ochentero en esta nueva etapa. Esta transformación se debe en gran medida a la colaboración con el ingeniero Lewis Pickett, ganador de cuatro premios Grammy. Lourdes explora aquí la electrónica minimalista, con un bombo a negras y algunos adlibs, que contrastan con la claridad de su voz y el punteo de guitarra acústica que rememora sus raíces alt-folk. El resultado es una canción sensual, sencilla y llena de matices que, junto a su voz, nos habla del amor y sus complicaciones.

No es tanto la grandiosidad del amor lo que destaca, sino la ceguera y obnubilación que provocan las primeras semanas de una relación.

Escucha ‘Eclipse Total’ de Russian Red