Rosalía anuncia su esperada gira mundial

La promotora Live Nation ha anunciado la esperada gira mundial de Rosalía, el Motomami World Tour. Será la primera gira intercontinental de la artista catalana, que a lo largo de 2022 visitará varias ciudades españolas antes de desplazarse hasta América Latina y Estados Unidos, antes de regresar a Europa a finales de año para actuar en diversos países. Una gira que los grandes medios musicales de todo el mundo saludan con gran entusiasmo, elevando a Rosalía a la categoría de icono mundial a la altura, como mínimo, de gente como Beyoncé.

Estás son las fechas confirmadas de la gira de Rosalía, Motomami World Tour 2022:

España

Miércoles 6 de julio – Almería, España – Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio – Sevilla, España – Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 – Granada, España – Plaza de Toros

Jue Jul 14 – Fuengirola, Málaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sábado 23 de julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun 1 agosto – Palma, España – Son Fusteret

Dom 14 agosto. – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto – Guadalajara, México – Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto – Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex

Lun 22 de agosto – Sao Paulo, Brasil – Tokio Marine Hall

Jue 25 de agosto. 25 – Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar

Dom 28 ago – Santiago, Chile – Movistar Arena

Mié, 31 de agosto – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre – La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Jueves 15 de septiembre – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre – Toronto, Canadá – Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre – Washington, D.C. – The Anthem

Miércoles 28 de septiembre – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre – San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

mar 4 de octubre – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Sábado 8 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre – Houston, Texas – 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre – Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre – Miami, FL – iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre – Braga, Portugal – Altice Forum Braga

Domingo 27 de noviembre – Lisboa, Portugal – Altice Arena

Jue Dic 1 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre – Berlín, Alemania – Velodrom

Miércoles 7 de diciembre – Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

Lun 12 de diciembre – Bruselas, Bélgica – Forest National

Jue 15 de diciembre – Londres, Reino Unido – The O2

18 de diciembre – Paría, Francia – Accor Arena

Las entradas se pondrán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana, hora local, en www.livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y rosalia.com. La preventa estará activa desde mañana miércoles 20 de abril a las 10:00 hasta el viernes 22 de abril a las 8:00 en www.livenation.es.

