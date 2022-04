Te presentamos a Public By Two con su nuevo vídeo

Public By Two es un dúo de rock pop alternativo formado en el 2021 por dos hermanos venezolanos radicados en Guadalajara (México): José Blanco (voz) y Jesús Briceño (bajo). Antes, hace ya una década, empezaron actuando con el nombre de 3 Rails, llevando su música a países como México, Panamá, Alemania y Colombia. Tras una larga pausa en la que se dedicaron por completo a su empresa de producción profesional audiovisual DahouseStudios, colaborando para marcas y artistas, en 2021 regresaron ya como Public By Two y con música nueva que presentaron con su álbum Leal.

Leal contó con la colaboración de grandes figuras de la industria discográfica: Ricardo Gutiérrez (Cartel de Santa, Julio Iglesias y Danna Paola) como ingeniero de sonido; el 3 veces ganador de Latin Grammy, Ignacio “Nacho” Molino (Rubén Blades, Carlos Vives, Diego Torres) como ingeniero de mezcla; y el ganador del premio Grammy, Randy Merrill (Justin Bieber, Lady Gaga, Adele) como Mastering Engineer. Un álbum repleto de canciones emotivas que se mueven en un estilo pop intenso con toques electrónicos

Public By Two publicaron hace unos días el video de la canción que da nombre al álbum: “Leal”. Un vídeo que forma parte de un proyecto cinematográfico que el dúo está realizando por capítulos. La canción “Leal” habla de poder, lealtad y confianza, alentando a luchar por cumplir nuestros propósitos.

Y a continuación puedes escuchar al completo Leal, el último disco de Public By Two.

Public By Two en redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter

Página web oficial