Especial: Las 15 mejores canciones de Oasis

La separación de Oasis en 2009 marcó el fin de una era en el mundo del rock británico. La banda dejó un legado impresionante, con canciones icónicas y una influencia duradera en la escena musical. Sin embargo, desde entonces, ha habido constantes rumores y especulaciones sobre un posible regreso de la banda.

Fue ganar la Champions el Manchester City, equipo del alma de los hermanos Gallagher y la mecha volvió a encenderse al recordarse un viejo comentario de Liam en Twitter: “If Man City win the Champions League I’ll call my brother and bring the fucking band back together”. ¿Será verdad o tan solo un capítulo más de este interminable culebrón?

Han pasado 14 años desde ese agosto de 2009 en París. Minutos antes de subir al escenario, Liam y Noel se enzarzaron en una pelea, lo que resultó en la cancelación del concierto y la posterior declaración de Noel de que dejaba la banda. En un comunicado, Noel alegó que ya no podía trabajar con Liam debido a su comportamiento irresponsable y a su falta de respeto hacia él y hacia los fanáticos. Tras la separación ambos siguieron caminos musicales por separado. Su guitarrista y compositor de sus mejores temas Noel Gallagher, ya cuenta con cuatro discos, el último de ellos el incuestionable Council Skies (2023). Su hermano Liam, después de finiquitar a Beady Eye, banda que incluía a sus últimos escuderos en Oasis (Gem Archer y Andy Bell) se lanzó en solitario con el notable As You Were (2017) al que siguieron Why Me? Why Not (2019) y C’mon You Know (2022), y conciertos cada vez más multitudinarios.

No sabemos lo que ocurrirá, nosotros apostamos por un regreso que sin duda generaría una gran expectación y emoción entre los fanáticos. La posibilidad de volver a ver a los hermanos juntos en el escenario, interpretando los himnos que marcaron una generación, sería motivo de celebración para muchos. Sin olvidar que un buen número de seguidores lo haría por primera vez, pues ya ha pasado tiempo desde que la banda se desintegrara. Superar esas diferencias personales y creativas sería un obstáculo significativo y existe el riesgo de que un regreso pueda verse como un ejercicio de nostalgia o una simple estrategia comercial.

Mientras salimos de dudas, vamos a hacer un repaso por sus 15 mejores canciones, 15 himnos (van a leer esta palabra unas cuantas veces) de las décadas de los 90 y los 2000 que nadie puede negarles, en los que aparte de centrarnos en sus esperados dos primeros álbumes, intentaremos abrir horizontes para destacar logros de otras épocas. Podríamos hacer otra lista con otras 15 y sería igual de buena, pero hoy nos ha salido esta.

Las 15 mejores canciones de Oasis

15. «The Shock of the Lightning» (Dig Out Your Soul, 2008)

Esta canción muestra a Oasis explorando nuevos sonidos con elementos de psicodelia. Con su ritmo frenético y su letra enigmática, «The Shock of the Lightning» captura la energía experimental de la banda en una etapa más tardía de su carrera.

14. «Gas Panic!» (Standing on the Shoulder of Giants, 2000)

Este épico tema presenta un sonido más oscuro y pesado. Con su atmósfera densa y letras introspectivas, «Gas Panic!» muestra al grupo explorando nuevas facetas de su sonido, por eso la hemos querido unir al conjunto. Porque seguro que no la esperábais.

13. «The Masterplan» (The Masterplan, 1998)

Una joya oculta en el catálogo de los de Manchester. Con su melodía melancólica, letras introspectivas y la distintiva voz de Noel Gallagher, la canción muestra su talento para ofrecer un tipo de registro que ha seguido explorando en solitario. Su estilo reminiscente del britpop y su mensaje de resistencia y perseverancia resuenan en los corazones de los fanáticos.

12. «Stand by Me» (Be Here Now, 1997)

Esta canción se destaca por su coro épico y su producción exuberante. Con un sonido expansivo y letras de apoyo y camaradería, es una muestra del lado más grandioso y ambicioso de los británicos.

11. «The Importance of Being Idle» (Don’t Believe the Truth, 2005)

Este sencillo destaca por su melodía pegadiza y su ingeniosa letra. Con un ritmo contagioso y la distintiva voz de Noel al frente, «The Importance of Being Idle» se convirtió por derecho propio en uno de sus clásicos facturados en la década de los 2000.

10. «Rock ‘n’ Roll Star» (Definitely Maybe, 1994)

Con una introducción arrolladora y una letra que desafía los convencionalismos, «Rock ‘n’ Roll Star» es toda una declaración de intenciones. Con su actitud desafiante y su sonido lleno de energía, la canción se convirtió en un himno para una generación sedienta de autenticidad y rebeldía.

09. «Stop Crying Your Heart Out» (Heathen Chemistry, 2002)

Esta canción se ha convertido en un himno de consuelo y esperanza. Su emotiva melodía y sus letras inspiradoras la convierten en una de las favoritas de los fans y en otro de esos puntos álgidos en los 2000s.

08. «Champagne Supernova» ((What’s the Story) Morning Glory?, 1995)

Esta épica balada captura la esencia del sonido característico de Oasis. Con arreglos instrumentales impresionantes y letras poéticas, es una muestra de la habilidad de la banda para crear paisajes sonoros evocadores.

07. «Cigarettes & Alcohol» D8efinitely Maybe, 1994):

Esta canción, con su actitud rebelde y su sonido contundente, encapsula la esencia del sonido característico de Oasis. Es un (otro, sí) himno generacional que refleja la rebeldía de la juventud de la época.

06. «Wonderwall» ((What’s the Story) Morning Glory?, 1995)

Esta emblemática canción catapultó a Oasis a la fama mundial. Con su distintiva melodía de guitarra y la inolvidable voz de Liam Gallagher, «Wonderwall» se convirtió en un himno generacional y sigue siendo uno de sus mayores éxitos.

05. «Some Might Say» ((What’s the Story) Morning Glory?, 1995)

Este tema combina elementos de rock y pop de manera interesante. Con su estribillo inolvidable y su energía arrolladora, se posicionó como uno de los temas más emblemáticos sencillos de Oasis, consolidando aún más su estatus como una de las bandas más influyentes de la época.

04. «Live Forever» (Definitely Maybe, 1994)

Como uno de los primeros sencillos de Oasis, esta canción encapsula la actitud y la energía desbordante de la banda. Con su mensaje de perseverancia y el carácter distintivo de Noel como compositor, se ha convertido en un clásico del britpop.

03. «Slide Away» (Definitely Maybe, 1994)

La melodía envolvente de «Slide Away» mostraba la capacidad de los Gallagher para crear canciones que perduraban. No fue single, pero ni falta que le hace para posicionarse el los puestos más altos de cualquier ranking que se precie.

02. «Don’t Look Back in Anger» ((What’s the Story) Morning Glory?, 1995)

Con un coro monumental y letras cargadas de emotividad, esta canción se ha convertido en un clásico atemporal. Su mensaje de superación y esperanza continúa resonando treinta años después de ser concebida y todos los que hagan falta.

01. «Supersonic» (Definitely Maybe, 1994)

Con una introducción llena de garra y músculo y una letra para cantar voz en grito, «Supersonic» estableció al grupo como una fuerza imparable. ¿Otra de sus piezas más coreadas? ¡Sin duda!