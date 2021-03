Sarah Mary Chadwick – Me & Ennui Are Friends, Baby (Ba Da Bing!)

“You said you’d never love me but that’s bullshit.

You never had love, how could you know it.

Well I don’t need a man.

And I don’t need a woman.

I’m just looking for a feeling That some call loving”

Estos versos desgarrados, cantados con la desarmante voz de la neozelandesa Sarah Mary Chadwick son el reflejo de un estado de ánimo. La compositora vuelve a reabrir sus heridas como hizo en su anterior -y maravilloso Please Daddy (2020)- para narrar sus desvelos tras la pérdida de su padre y un amigo muy cercano, así como una ruptura amorosa que le siguió en el tiempo.

Son palabras de una mujer que intenta sobreponerse a la pena, a la brecha insondable que deja la pérdida. Los tiempos de pandemia no la ayudaron demasiado, pero muchos meses de terapia han servido para exorcizar sus fantasmas en forma de canciones-río; canciones que son como el pálpito de una vida hecha trizas cuyas piezas intenta recolocar.

La forma de tender puentes entre los recuerdos y la reconstrucción de su identidad lo hace a partir de una voz impactante, con carisma -si entendemos por esto a voces como la de Marianne Faithfull– que inunda los surcos, que deja que fluya como una corriente de agua la deriva, y un piano que reverbera sus notas como si estas letanías fueran sanadoras. Gospel para corazones incendiados. A. M. Homes podría escribir estas letras, y por eso le hago un guiño.

Canciones hermosas a rabiar contiene este Me & Ennui Are Friends, Baby (Ba Da Bing!, 2021). Una “Mother’s Love”-cuyos versos de más arriba entona casi como una súplica-es como un blues confesional; su voz se torna rasposa en “At Your Leasure” en la que da portazo a la relación con versos tajantes: “You are a holiday/ I am a waterslide/ I’ll never wash your clothes /You’ll never be my guy.”.

De manera circense resuenan los ecos del piano en la descreída “That Feeling Like” en la que Chadwick declama versos en los que es incapaz de desentrañar los misterios de la extrañeza del existir, y desmenuza con precisión de cirujano los miedos por la pérdida de la figura paterna en la brutal “Every Loser Needs A Mother”, en la que ella se deroga la facultad de hacer de “madre” de su pareja.

En una entrevista al NMS decía: “That’s why I think that providing enjoyment to people [is important] and I do enjoy that aspect of doing music and art and making jokes. If you make [life] a bit pleasant then it’s not such a fucking massive bore of an existence.” Acercarse al abismo, otear el agujero negro e (in)finito que nos separa de la muerte, es una manera para agradecer a la vida por seguir escuchando obras maestras como esta.

Escucha Sarah Mary Chadwick – Me & Ennui Are Friends, Baby