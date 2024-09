Sleater-Kinney reeditan la versión ampliada de su último disco

Sleater-Kinney arrancaban 2024 con la publicación de su nuevo trabajo, Little Rope. Diez canciones que oscilan entre la sobriedad y el himno, entre lo pegadizo y lo deliberadamente duro. Pero por debajo se encuentran los arreglos quizá más complejos y sutiles de cualquier disco del grupo, una brújula lírica y emocional que apunta firmemente en la dirección de algo a la vez liberador y aterrador: la sensación de que la única manera de ganar control es dejarlo ir.

La banda de Carrie Brownstein y Corin Tucke anuncian ahora una versión extendida del disco que llega el 4 de octubre a través de Loma Vista Recording. Esta nueva versión contiene dos canciones nuevas además de una serie de tomas en directo grabadas en The Forum en Melbourne.

Uno de estos temas inéditos es el descarte “Here Today”, un tema que contempla la brevedad de la vida que como cuentan: “Es una canción que grabamos durante las sesiones de Little Rope. Es una canción sincera sobre nuestro breve tiempo aquí en la tierra y dónde encontrarle significado”.

Escucha ‘Here Today’ de Sleater-Kinney

Este será el contenido de ‘Little Rope Deluxe’ de Sleater-Kinney

Disc 1:

1. Hell

2. Needlessly Wild

3. Say It Like You Mean It

4. Hunt You Down

5. Small Finds

6. Don’t Feel Right

7. Six Mistakes

8. Crusader

9. Dress Yourself

10. Untidy Creature

Disc 2:

1. This Time

2. Here Today

3. Nothing to Lose

4. Hell – Live

5. Say It Like You Mean It – Live

6. Needlessly Wild – Live

7. Say It Like You Mean – Frayed Version

8. Hunt You Down – Frayed Version

9. Untidy Creature – Frayed Version