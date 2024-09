Llega la reedición especial de ‘Bloomslang’ de Johnny Marr + the Healers

Se cumplen 20 años de Boomslang, disco de debut de Johnny Marr + the Healers. Un fiasco en toda regla que si no entendimos en su momento, desconocemos las virtudes que podemos encontrarle 20 años después.

Recuerdo que por entonces entrevistábamos al guitarrista para hablar del álbum y muy molesto por su mala acogida nos respondía: «Si he decepcionado al público, ellos me han decepcionado a mí. Sería muy aburrido y muy triste volver a la música haciendo exactamente lo mismo que hace 20 años».

El caso es que el próximo 20 de septiembre llegará una edición Deluxe del mismo. Además de las 11 canciones originales del álbum, llegan siete grabaciones de archivo inéditas de la era de los Healers, tituladas «All Out Attack», «You Are The Magic» (Union Mix), «Get Me Wrong», «A Woman Like You», una versión de «Don’t Think Twice It’s All Right» de Bob Dylan, además de la mezcla extendida de la canción original del álbum «Get Me Wrong» (versión instrumental) y «The Way That It Was».

Sobre Boomslang, Johnny Marr comenta: “Nos encerramos en nuestro propio otro mundo y experimentamos con diferentes formas de escribir, grabar y pensar; guitarras y percusión juntas en una habitación, y programación con nueva tecnología de la escena electrónica. Todo se trataba de descubrimiento.

Veinte años después, me complace haber creado la música y este nuevo lanzamiento de Boomslang me ha dado la oportunidad de volver a visitarlo y presentar algunas canciones que no pudimos incluir la primera vez. The Healers fue algo especial que me pasó y estoy agradecido de que así fuera. Un grupo especial de personas en un momento especial en el tiempo”.

Escucha algunas de estas nuevas canciones:

Este será el contenido de ‘Bloomslang’ de Johnny Marr + the Healers

Disc 1

1. The Last Ride

2. Caught Up

3. Down On The Corner

4. Need It

5. You Are The Magic

6. InBetweens

7. Another Day

8. Headland

9. Long Gone

10. Something To Shout About

11. Bangin’ On

Disc 2

1. The Way That It Was

2. All Out Attack

3. Get Me Wrong

4. Don’t Think Twice, It’s Alright

5. A Woman Like You

6. You Are The Magic (Union Mix)

7. Get Me Wrong (Instrumental Version)