Travis – L.A. Times (BMG)

Necesitaban los escoceses Travis de algún revulsivo que justificara un nuevo lanzamiento tras unos cuantos trabajos acogidos sin pena ni gloria por crítica y público. Es este L.A. Times que nos ocupa un diario de a bordo de una época de profundos cambios en la vida de su líder, Fran Healy, ruptura sentimental incluida. El caos de sus años en Los Ángeles le dejó huella y es ahora cuando decide recoger los trozos de todo ese vaivén emocional para armar sus mejores canciones en años. Siendo una banda de innegable éxito comercial, siempre han estado cómodos en un segundo plano que favorece su juicio en base al nivel de sus canciones por encima de chismorreos o noticias sensacionalistas.

Cortes como el inicial “Bus” o “Live It All Again” remiten a sus discos más celebrados, los tres primeros en concreto, con su aire modesto pero su innegable capacidad para ir engatusando al oyente, todavía intacta. Pronto llegan los highlights: “Raze The Bar” suena a himno con los coros de Chris Martin y Brandon Flowers, ni más ni menos. Es, como su nombre indica, uno de esos medios tiempos marca de la casa, nacidos para ser entonados pinta en mano, mientras se celebra que después de todo, la vida sigue. Ese tímido aire góspel le sienta como un guante. Será, a buen seguro, un momento álgido que sumar a sus directos. Puntúa en esa liga la estupenda “Gaslight”, el estribillo más redondo de todo el minutaje, con ese piano hipnótico y una voz algo distorsionada redondeando un clásico instantáneo con aroma inconfundible a The Kinks. Los aciertos no acaban aquí: “Home” les saca de su zona de confort y se contonea sobre un ritmo que sabe a Beck y “I Hope That You Spontaneously Combust” pone la vista en los Eels menos canónicos de manera inconfundible. Son todas muestras de que Travis puede ser una banda reivindicable veinticinco años después de que The Man Who (Independiente, 1999) les acarreara un éxito demoledor de manera aparentemente accidental. A ello contribuye la notable producción de un Tony Hoffer cuyo extenso e imponente currículo incluye a artistas como M83, Air, Phoenix, Beck o Belle & Sebastian y que les dota aquí de un aire contemporáneo que les rejuvenece y saca brillo al potencial de sus ideas.

La delicada desnudez de “Naked In New York City” nos recuerda que la voz de Healy es capaz de emocionar con muy poco antes de que el recitado acuciante de la titular “L.A. Times” logre transmitir la angustia de una etapa vital plagada de cambios, pérdidas (no en vano, uno de sus mejores amigos falleció en ese periodo) y puesta en entredicho de algunas decisiones. Como suele pasar, de los episodios más extremos nacen muchas veces las mejores composiciones, y este digno regreso del cuarteto de Glasgow corrobora dicha máxima en varios de sus apreciables pasajes.

Escucha Travis – L.A. Times